Colloquio di lavoro, se commetti questo errore sciocco con un’azienda chiudi le porte anche con tutte le altre | Non ti chiama più nessuno

Questo errore piuttosto comune può compromettere la tua carriera futura: i recruiter sono attenti al tuo comportamento

Cercare una nuova occupazione può essere un momento di grande stress e tensione, ma è bene non perdere mai le speranze e armarsi di tanta pazienza.

Nel momento in cui si ottiene la possibilità di farsi conoscere mediante il colloquio, le emozioni sono tante e l’ansia di superarlo si fa sentire.

Tuttavia, è bene sapere che non superare un colloquio di lavoro non è un fallimento personale, ma si tratta di un semplice disallineamento con le skills ricercate dall’azienda.

Tuttavia, esiste un comportamento sbagliato che dovrebbe essere evitato ad ogni costo poichè rischia di compromettere l’intera carriera professionale.

Come comportarsi durante un colloquio di lavoro

Affrontare un colloquio di lavoro non è semplice come si può erroneamente pensare. E’ fondamentale prepararsi adeguatamente per affrontarlo nel migliore dei modi e una delle prime cose indispensabili da fare è di documentarsi sulla realtà aziendale, sui valori e sulla posizione ricercata.

Conoscere bene la realtà per la quale ti stai proponendo, ti aiuterà a scegliere le risposte giuste da fornire al selezionatore. Un altro aspetto che non va sottovalutato è la sincerità. Durante un colloquio è inutile mentire al recruiter poichè gli esperti impiegano poco a smascherare e comprendere i candidati.

Questo errore può compromettere l’intera carriera professionale

Sincerità, educazione e rispetto sono i tre fattori che non devono mai mancare durante un colloquio di lavoro. Per far breccia nel cuore del selezionatore non è necessario fingere di avere un curriculum manageriale se non corrisponde al vero. Piuttosto è necessario dimostrare di essere puntuali e rispettosi del lavoro altrui. Infatti, esiste un comportamento che i candidati non dovrebbero mai adottare poichè rischia di compromettere non solo quella possibilità di lavoro, ma anche l’intera carriera professionale. Come ha affermato il recruiter noto su TikTok come @mejoratuexitolaboral, accettare un’offerta ed impegnarsi nella costituzione del rapporto di lavoro per poi abbandonare l’opportunità dopo qualche giorno è un atteggiamento che viene mal considerato da qualunque azienda.

“Nel momento in cui dici di sì a un’azienda, vengono attivate una serie di procedure interne, non solo creando il tuo utente a livello IT e preparando il tuo team, ma anche comunicando la tua integrazione ad altre persone e persino a un cliente che potrebbe aspettarti come l’acqua a maggio“, sono le parole dell’esperto di lavoro e riportate dal sito web “huffingtonpost.es“. Può capitare di trovarsi coinvolti in diversi processi di selezione, ma è bene pensarci attentamente prima di accettare un’offerta di lavoro: “fai attenzione ad accettare e poi dire di no , perché molto probabilmente ti chiuderai quella porta in faccia“, ha concluso l’esperto di selezione.