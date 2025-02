Lavastoviglie, la funzione segreta del cestello mi dimezza i consumi di corrente, acqua e detersivo | Ho perso soldi per questa cattiva abitudine

Con la semplice strategia del cestello potrai risparmiare sui consumi della lavastoviglie: la svolta che tutti attendevano

Con il costante aumento delle materie prime, dell’energia e dell’elettricità, migliaia di italiani sono costretti ad affrontare situazioni finanziarie piuttosto critiche.

L’aumento del costo della vita influisce sul bilancio delle famiglie che sono costrette a cambiare le proprie abitudini per risparmiare.

In una società sempre più tecnologica, in ogni appartamento sono presenti degli elettrodomestici responsabili dei maggiori consumi in bolletta.

Esistono delle piccole strategie che, se messe in pratica con costanza, possono garantire un grande risparmio economico.

Come risparmiare in bolletta

Le bollette sono diventate ormai il peggior incubo delle famiglie italiane. Per poter affrontare i costi con maggiore serenità è indispensabile tagliare i consumi modificando le proprie abitudini e adottare delle strategie che consentano di risparmiare.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più comuni, ma anche la responsabile dei consumi eccessivi di acqua ed energia. In passato, molti preferivano il lavaggio a mano per risparmiare: in realtà è l’esatto opposto poichè l’elettrodomestico a pieno carico, soprattutto se di ultima generazione, consuma di meno.

Il segreto del cestello per dimezzare i consumi

Contrariamente a ciò che si pensa, la lavastoviglie consente di risparmiare rispetto al lavaggio a mano. Nonostante tutto, però, i consumi tendono ad essere sempre elevati ed è indispensabile adottare delle strategie per dimezzare i costi. Una delle possibili soluzioni consiste nell’acquistare lavastoviglie di ultima generazione: ad esempio optando per una classe A+, A++ e A+++. Si tratta di un ottimo investimento poichè, nonostante l’elevato costo d’acquisto, a lungo termine garantisce un risparmio del 30%. Esiste un segreto che in pochi conoscono, ma che permette di risparmiare moltissimo denaro ottimizzando l’uso dell’elettrodomestico.

Adottando le piccole strategie di risparmio si potranno addirittura dimezzare i consumi di acqua, di energia e di luce. Innanzitutto, la lavastoviglie deve essere avviata solo a pieno carico e gli utensili devono essere posizionati nel modo corretto. Come riporta il sito web “trend-online.com“, il segreto che non tutti conoscono riguarda il cestello adatto al posizionamento delle stoviglie. Inserendole nel modo corretto è possibile risparmiare molto denaro e questa strategia è valida per bicchieri, piatti, posate e pentole. Ad esempio, le tazze devono essere posizionate verso il basso, i piatti e le pentole si inseriscono verticalmente nella parte bassa del cestello, mentre i contenitori di plastica vanno nella parte superiore per evitare che si rovinino. Sistemando le stoviglie nel modo corretto si potrà risparmiare acqua, detersivo ed energia poichè la lavastoviglie sarà in grado di lavorare correttamente.