Colluttorio, questo ingrediente sull’etichetta è letale: fa venire il cancro | Gli esperti, “Non usatelo più”

L’esperto consiglia di non utilizzare più questo prodotto: le conseguenze per la salute possono essere gravi

L’igiene orale è un aspetto che non deve mai essere trascurato, ma non si tratta del semplice lavaggio dentale con lo spazzolino per mantenere un bel sorriso.

La pulizia accurata non è utile solo per denti e gengive, ma aiuta anche a migliorare il benessere generale.

Infatti, moltissimi studi scientifici hanno dimostrato una correlazione tra problemi al cavo orale e l’insorgere di patologie cardiologiche o neurologiche.

Sono tantissimi i prodotti che possono aiutare a prevenire la formazione di carie dentali e malattie parodontali potenzialmente gravi.

I benefici del collutorio

Il collutorio è un prodotto utilizzato per la cura dentale che è considerato indispensabile poichè aiuta a mantenere l’alito fresco e a ridurre l’accumulo di germi e batteri. Questo prodotto è progettato appositamente per la cura del cavo orale e aiuta anche a prevenire l’insorgere di carie e infezioni.

Tuttavia, uno studio condotto dall’Università di Harvard e pubblicato su Nitric Oxide nel 2017, ha dimostrato degli svantaggi che derivano dall’uso eccessivo dei collutori. Questo prodotto, infatti, potrebbe eliminare i microrganismi dal cavo orale provocando gravi danni per la salute.

Il collutorio può essere dannoso per la salute

Il collutorio è un prodotto per l’igiene dentale che aiuta ad eliminare l’accumulo di germi tra i denti. Spesso, però, elimina anche i microrganismi che sono essenziali per le difese dell’organismo. Ad evidenziare le conseguenze dannose di questo prodotto ci ha pensato anche il dottor Karan Rajan che lavora presso il Servizio Sanitario Nazionale. “Le persone non dovrebbero usare collutori con alcol se non sono obbligate a farlo. Siamo sempre più consapevoli di avere un ecosistema di microrganismi nella cavità orale e che questo può essere influenzato dall’alcol“, sono le parole dell’esperto rilasciate durante un podcast sulla cura dentale e riportate dal sito web “elespanol.com“.

Secondo il dottor Rajan, il collutorio a base di alcol potrebbe alterare il microbioma orale e di conseguenza, compromettere le funzioni essenziali che alcuni batteri svolgono per il nostro organismo. Infatti non tutti i batteri sono dannosi, ma alcuni addirittura aiutano a proteggere denti e gengive. Inoltre, alcuni studi preliminari del medico hanno dimostrato una possibile correlazione con lo sviluppo del cancro del colon-retto. Dunque, un uso eccessivo del collutorio che contiene alcol può avere conseguenze potenzialmente gravi sulla salute delle persone. Piuttosto, per prevenire le carie si può optare per prodotti che contengono fluoro da utilizzare almeno 30 minuti dopo i pasti.