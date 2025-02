Supermercato, con il trucco dell’orologio paghi 1€ a prodotto | Con questa tattica campi quasi gratis

“Tutto a un euro”, ma non è una promozione: si tratta di un metodo (illegale) per ottenere una sorta di sconto fai-da-te.

Negli ultimi tempi si sta diffondendo la tecnologia che permetterà a supermercati e altri tipi di negozi di eliminare quasi del tutto le figure degli impiegati che si occupano della cassa.

Questo sta accadendo grazie alla diffusione delle cosiddette casse automatiche.

Nel caso in cui si paghi con carta, ormai queste sono presenti in diversi negozi.

Permettono di ridurre le spese relative al personale dal lato aziendale, inoltre in molti casi, una volta preso il via, potranno contribuire a eliminare file interminabili. Eppure una falla in questo sistema è stata individuata: si chiama “il metodo dell’orologio”.

Creata la tecnologia, trovato l’inganno: ecco come avere tutto a un solo euro a pezzo

Il metodo dell’orologio è stato utilizzato da una donna americana e la notizia della sua impresa illegale è stata riportata dai media. A narrare la vicenda della donna, di nome Ashley Cross, è stato The Sun, che ha anche raccontato di come questa sia stata, alla fine, incastrata dalle autorità. Il carrello di Ashley conteneva una serie di articoli il cui valore complessivo si aggirava attorno ai 100 euro: questa avrebbe trovato, però, il metodo per pagare un prezzo infinitamente più basso.

Il metodo dell’orologio, infatti, consiste proprio nell’utilizzare il codice a barre di una vecchia batteria da orologio per la scansione del prezzo degli articoli che si intende acquistare. Cross ha utilizzato questo trucco criminale per accaparrarsi articoli costosi al prezzo di un solo euro l’uno, ingannando anche la sorveglianza. Questo caso pone, comunque, un importante precedente, che dà una serie di motivazioni alle aziende per implementare la sicurezza e la sorveglianza nei casi in cui siano usate casse automatiche: ecco quali sono stati i provvedimenti intrapresi da alcuni negozi.

Una truffa in piena regola: ecco come beccheranno chi ci riproverà

Dopo il caso (e l’arresto) di Ashley Cross sono stati diversi i negozi con casse automatiche che hanno pensato di implementare il sistema di sicurezza. In termini di prevenzione, anche la Spagna si sta dirigendo verso un controllo più serrato.

In particolare, molti supermercati spagnoli stanno adottando un sistema di Intelligenza Artificiale impiantato nelle telecamere di sorveglianza: grazie a questo, le telecamere sono in grado di prevedere comportamenti sospetti in alcuni clienti che potrebbero, potenzialmente, commettere un furto.