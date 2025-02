Questa iniezione allunga la durata della vita del 25% | La venderanno in farmacia come l’aspirina

Scopri la miracolosa invenzione che potrà allungarti la vita: non ci crederai mai, ma si tratta di un’iniezione.

Chissà quante volte avrai desiderato di vivere in eterno, sperando di trovare, prima o poi, una pozione che sappia allungare per sempre la tua vita.

Chiaramente, si tratta di qualcosa scientificamente impossibile, perché nessuno può vivere per sempre. Tuttavia, qualcuno potrebbe vivere qualche anno in più del previsto.

Per fare ciò, infatti, è stata ideata un’iniezione, in grado di allungare la vita del 25%. A quanto pare, potrai acquistarla direttamente in farmacia. Ecco di cosa si tratta.

Più vicini all’immortalità

Anche se non è possibile diventare immortali, gli uomini, a breve, potrebbero usufruire di un’iniezione magica. Anche se ci sono i più scettici, che ritengono che questa sia solo un’azione di marketing e una strategia per vendere un prodotto truffa, in realtà esiste un vero e proprio studio al riguardo, pubblicato sulla rivista Nature.

Pare che le persone potranno vivere il 25% in più, solo grazie a un’iniezione, che potrà essere acquistata in farmacia, come una semplice aspirina. Gli scienziati sono molto positivi in merito a ciò e cercano di spingere sui vari sperimenti, provando ad arrivare a un punto definitivo della ricerca e mettendo in commercio il prodotto giusto. Scopriamone di più insieme.

La scoperta degli studiosi

Stando a quanto dicono gli studiosi, questa iniezione potrebbe fare effetto perché mirerebbe a ridurre o eliminare del tutto la proteina chiamata IL-11, associata all’invecchiamento. In questo modo, la vita della persona potrebbe essere di gran lunga più longeva. I primi esperimenti sono stati condotti sui roditori, che hanno risposto perfettamente. Dal momento in cui questa proteina accomuna i topi agli umani, si sostiene che l’iniezione possa funzionare anche con le persone.

Anche se non sono stati condotti dei veri e propri esperimenti sugli umani, gli scienziati sperano che questa possa essere la soluzione che cambierà l’umanità. Grazie a questa invenzione, infatti, non solo la vita si allunga del 25%, ma migliora anche la sua qualità, perché le persone dovrebbero diventare più resistenti. Se così fosse, questa sarebbe una delle scoperte più sensazionali degli ultimi tempi. Si suppone, addirittura, che la proteina IL-11 potrebbe essere anche utilizzata in altri ambiti clinici, come per alcuni tipi di cancro o per patologie come la fibrosi cistica.