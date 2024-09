Con un solo morso mi sembra di tornare in vacanza: l’amatissima Torta Caprese | Con questa ricetta ti senti come a Capri

Talvolta basta un sapore per trasportarci lontanissimo da dove siamo: ecco la ricetta della torta caprese tradizionale.

Una delle ricette della tradizione preferita da chi ama la semplicità: stiamo parlando della famosa torta caprese, che non prevede l’uso di pomodoro o mozzarella nonostante il nome sia evocativo proprio in questo senso.

La torta caprese è un dolce della tradizione campana: nello specifico si dice che questo dolce sia nato proprio da un errore. Secondo la leggenda il cuoco che la preparò, Carmine del Fiore, dimenticò di inserire la farina dando vita a uno dei dolci più iconici della pasticceria napoletana.

Molti utilizzano la ricetta di Salvatore De Riso ed è proprio quella che illustreremo oggi, nonostante sia sovente contestata per via dell’utilizzo di qualche grammo di lievito e un cucchiaio di fecola di patate.

Le caratteristiche della torta caprese consistono nell’umidità e scioglievolezza dell’interno che va in contrasto con una ottima crosticina esterna croccante: il cioccolato, inoltre, fa da padrone nella ricetta.

Caprese tra originale, De Riso e varianti

Come molte ricette della tradizione, anche la caprese nel corso del tempo è stata reinterpretata in moltissimi modi, nessuno dei quali però ha sovrastato quella appartenente alla tradizione, l’originale. Inoltre ci sono diverse controversie che riguardano la stessa ricetta originale.

Gli ingredienti di questo fantastico dolce sono: uova, burro, cioccolato, mandorle e zucchero. Infatti, la ricetta tradizionale non conterrebbe lievito, farina né cacao, come invece si potrebbe pensare.

Torta caprese: ideale a ogni ora del giorno

La caratteristica leggerezza della torta caprese è dovuta proprio alla mancanza della farina e contemporaneamente alla presenza delle mandorle. Per realizzare un’ottima caprese sono necessari i seguenti ingredienti: 4 uova (medie – 200 gr), 150 gr di zucchero, 150 gr di burro, 200 gr di mandorle pelate (da ridurre in farina o farina di mandorle), 200 gr di cioccolato fondente al 50%, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, zucchero a velo quanto basta.

Per preparare la torta tagliate il burro a cubetti di 1 cm e mettetelo in una ciotola e lasciatelo a temperatura ambiente per 15/20 minuti. Frullate le mandorle e sciogliete il cioccolato, rompete le uova e separate gli albumi dai tuorli, montate gli albumi a neve con 50 gr di zucchero e tenete i tuorli da parte. A questo punto unite la vaniglia e lo zucchero rimasto al burro morbido poi montatelo con le fruste elettriche, per poi aggiungere i tuorli uno alla volta.

Aggiungete alla montata di burro e tuorli le mandorle in polvere, incorporatele poi unite il burro fuso. Infine unite gli albumi montati a neve. Trasferite l’impasto nella tortiera imburrata e infarinata con il cacao in polvere, infornate la torta in forno statico preriscaldato a 170° per 45 minuti circa.