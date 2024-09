Trucco dell’asciugamano: aggiungila sempre in lavatrice quando fai il bucato | Così indosserai capi sempre profumati

Un semplice asciugamano e un trucco infallibile: in questo modo è possibile profumare il bucato in maniera economica e funzionale.

Ah le faccende domestiche, talvolta noiose, ma indispensabili. E tra le tante pulizie in cui ci si può imbattere durante la giornata, non può di certo mancare la lavatrice, grande alleata per ottenere bucato fresco e pulito in poco tempo e con il minimo sforzo.

Eppure quella che dovrebbe essere nostra alleata, spesso si rivela una vera e propria nemica per il nostro bucato, un pò perché la trattiamo male e un pò perché non sempre diamo cura al modo in cui la utilizziamo. La buona notizia per chi è capitato almeno una volta nella vita di trovarsi di fronte ad un bucato lavato ma maleodorante, è che la soluzione potrebbe trovarsi in un solo asciugamano.

Certo, è bene precisare che non è solo questo a risolvere diverse problematiche che portano ad avere una lavatrice maleodorante. Per questo motivo, in primo luogo è bene conoscere gli errori che vengono commessi più frequentemente.

Gli errori più frequenti durante il lavaggio

Nonostante i nostri sforzi, capita spesso che il bucato, seppur pulito, non sia così profumato come ci aspetteremmo. A cosa è dovuto? Beh, la risposta si nasconde in alcuni errori che commettiamo senza neanche rendercene conto. Uno di questi è sovraccaricare il cestello della lavatrice. Quando esageriamo con la quantità di capi, l’acqua e il detersivo non riescono a distribuirsi uniformemente, compromettendo il risultato finale.

Un altro errore frequente è lasciare i vestiti troppo a lungo nella lavatrice dopo la fine del ciclo. Se non si estraggono subito, l’umidità che rimane intrappolata tra i tessuti può causare odori sgradevoli, annullando qualsiasi profumo aggiunto. Anche l’uso scorretto dell’ammorbidente incide parecchio: aggiungerne troppo o troppo poco può fare la differenza tra un bucato profumato o maleodorante. Dosare bene i prodotti è essenziale per un risultato ottimale.

Infine, trascurare la pulizia della lavatrice è uno degli errori più comuni, ma anche più gravi. Se si presenta sporca o incrostata non laverà mai a fondo i tuoi vestiti, almeno non come dovrebbe. In questo caso basterebbe un semplice lavaggio a vuoto con dell’aceto per mantenere il cestello sempre pulito e pronto a fare il suo lavoro. Ma per quanto riguarda l’asciugamano?

Bucato super profumato? Prova il trucco dell’asciugamano

Se desideri un bucato che profumi a lungo, c’è un trucco semplicissimo: l’asciugamano al sapone di Marsiglia. Per mettere in azione questo trucco, non serve altro che bagnare leggermente un asciugamano e strofinare su entrambi i lati una saponetta di sapone di Marsiglia. Poi basta metterlo in lavatrice insieme ai capi e avviare il lavaggio. In poco tempo avrai vestiti che profumeranno incredibilmente di fresco e pulito. Che dire, questo trucco non solo è facile, ma è anche economico e naturale, perfetto per chi vuole evitare prodotti chimici troppo aggressivi.