Pasta frolla, non ne avevo mai assaggiata una così buona e friabile: ho messo in pratica i consigli di Damiano Carrara

Pasta frolla, la ricetta e i consigli di Damiano Carrara per una preparazione perfetta, è meglio che in pasticceria.

Chef pasticcere tra i più famosi della nazione, Damiano Carrara è diventato noto al pubblico soprattutto a partire dal programma Bake Off Italia, in cui aveva assunto il ruolo di uno dei giudici assieme a Ernst Knam e Clelia d’Onofrio.

La carriera televisiva di Carrara, però, non si è certo arrestata così, anzi, non ha fatto altro che continuare a crescere facendo sì che il talentuoso cuoco diventasse sempre più noto al grande pubblico, grazie a programmi come Cake Star, con Katia Follesa, e persino Pechino Express, a cui ha partecipato come concorrente.

Oggi vi parliamo della ricetta di Damiano Carrara per la realizzazione della frolla, una delle preparazioni base per la pasticceria e necessaria per la realizzazione di parecchi dolci e dessert.

Seppure la base sia comune, sappiamo che ogni chef ha i suoi trucchi e oggi vi sveliamo quelli del giovane pasticcere: vediamo quali sono gli ingredienti e tutti i trucchi del mestiere per una pasta frolla a regola d’arte.

La pasta frolla migliore di sempre

Gli ingredienti necessari per la pasta frolla sono: 240gr di burro, 120gr di zucchero, 1gr di sale, scorza di limone, 1 bacca di vaniglia, 40gr di tuorlo, 360gr di farina. Gli ingredienti sono quelli comuni che tutti utilizzano per la realizzazione di questa preparazione base.

Per realizzare la pasta frolla, una volta essersi assicurati di avere tutti gli ingredienti a disposizione, bisogna impastare il burro, lo zucchero, il sale, la scorza di limone e la bacca di vaniglia insieme. Successivamente sarà necessario aggiungere il tuorlo, amalgamare e solamente in ultimo aggiungere la farina, fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Bisogna poi far riposare l’impasto in frigorifero per 30 minuti avvolto in una pellicola trasparente.

Pasta frolla, il trucco di Damiano Carrara

La pagina Cookist, che ha pubblicato la ricetta, ha indicato nei commenti che la particolarità sarebbe quella di aver sostituito lo zucchero a velo con una bacca di vaniglia, scatenando alcune polemiche tra gli utenti che hanno commentato.

Senza dubbio, particolarità o meno, la ricetta di un pasticcere così famoso, idolo anche di molte donne che lo apprezzano, sarà ideale se volete tentare di perfezionare la preparazione della pasta frolla.