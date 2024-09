Ecco perché mia madre mette sempre dei fogli di alluminio in una bacinella | Così ottiene risultati migliori quando deve pulire

Tra i vari trucchetti casalinghi, quello dell’alluminio è davvero affascinante nonché funzionale: mai visto un lucidante simile.

Quando le pulizie domestiche ci chiamano, è impossibile non pensare a quale prodotto ci può venire davvero in aiuto per pulire superfici specifiche. Tra varie proposte sugli scaffali del supermercato, qualche volta può balzare per la mente il pensiero di sfruttare le risorse che abbiamo già a casa invece di spendere denaro per composizioni – per giunta – tutto tranne che biologiche.

Da qui, soprattutto per gli amanti del fai da te, ci vengono in supporto i classici consigli della nonna, che nascondono più della semplice ‘arte di arrangiarsi’, caratteristica delle vecchie generazioni, ma anche processi chimici complessi che fanno sì che alcuni semplici prodotti, se mixati, possono donarci l’effetto desiderato.

Il trucco dell’alluminio in bacinella: a cosa serve

D’ora in poi non ci sono più scuse per rimandare il momento delle grandi pulizie, iniziando dall’argenteria. Ebbene sì, pulirla è un compito che non piace a nessuno, ma ogni tanto va fatto. Col passare del tempo, infatti, posate, vasi, cornici e chincaglieria varia accumulano ossidazione e macchie scure sempre più difficili da rimuovere.

In realtà esistono in commercio diversi prodotti ideati per trattare l’argento e riportarlo al suo splendore. Tuttavia, se siete amanti del fai da te e volete risparmiare qualche soldo, c’è una soluzione davvero facilissima e alla portata di tutti, anche dei meno esperti, che promette risultati eccezionali. Tutto quello che ci serve è una bacinella, dell’acqua calda, una carta d’alluminio, del sale grosso e del bicarbonato.

Come pulire l’argento con il trucco dell’alluminio

Per ottenere dell’argento brillante con il minimo sforzo, il procedimento è abbastanza semplice e si avvale dellla reazione chimica dei diversi ingredienti. In primo luogo, rivestite una bacinella capiente con fogli di alluminio, versate dell’acqua precedentemente portata a ebollizione, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato e uno di sale per ogni litro d’acqua. Immergete poi gli oggetti in argento: posate, cornici e braccialetti.

È importante che ogni oggetto sia a contatto diretto con la carta di alluminio, affinché il processo di pulizia possa avviarsi. Dopo circa 60 minuti, asciugate tutto con un panno morbido. Grazie a una reazione chiamata ‘elettrolisi’, l’argento annerito presente sulla superficie si trasformerà in argento metallico, riportando lucentezza ai vostri oggetti. Che dire, questo semplice metodo non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma offre anche un’alternativa più semplice rispetto ai soliti prodotti aggressivi.