Forno a microonde, se lo usi in questo modo commetti un grave errore: rischi di doverlo cambiare appena comprato

Non buttare via il tuo forno a microonde per questo errore: ecco cosa non devi mai fare quando lo utilizzi.

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case. Pratico, veloce e poco ingombrante, questo fornetto diventa uno dei migliori alleati in cucina. Come ogni dispositivo, però, anche questo ha bisogno di alcune accortezze per essere sfruttato al meglio. Se non si presta la giusta attenzione il microonde rischia di essere danneggiato.

Per non dover buttare via il tuo elettrodomestico dopo pochi utilizzi e non sperperare denaro, scopriamo insieme cosa deve essere assolutamente evitato. Non immaginerai mai che cos’è che risulta incompatibile con il dispositivo.

Da oggi, potrai cucinare e riscaldare in totale sicurezza i tuoi alimenti, rispettando il cibo ma anche il forno. Grazie a questi consigli e a questi trucchetti, il microonde non avrà più segreti per te. Ecco cosa fare e cosa evitare.

Cosa introdurre nel microonde

Il forno a microonde è amato da tutti in cucina, specie da chi ha poco tempo da dedicare alla preparazione dei cibi e preferisce riscaldare un piatto già pronto, nel giro di pochi minuti. Tuttavia devi sapere che al suo interno non può essere introdotto di tutto, indistintamente. Infatti, soprattutto per quanto riguarda i contenitori, devi fare molta attenzione. Anche se la plastica è un materiale molto versatile, ciò non significa che tutti i tipi sono adatti al forno.

Alcuni, infatti, rischiano di deformarsi con il calore o peggio di rilasciare sostanze chimiche dannose per chi mangia il cibo contenuto al loro interno. Per non correre alcun rischio, dunque, accertati che sulla confezione del contenitore ci sia il simbolo del microonde, rappresentato da tre onde stilizzate in un quadrato. In genere, però, i tipi di plastica più sicuri sono il polipropilene (PP) e il polietilene tereftalato (PET).

Occhio alla temperatura

Oltre a prestare attenzione ai contenitori da introdurre nel microonde, devi avere un occhio di riguardo anche per la temperatura. Alcuni contenitori, infatti, possono essere utilizzati solo per scongelare cibo a basse temperature, mentre altri sopportano anche un elevato calore.

È importante, però, evitare la funzione grill, che rischia di danneggiare la plastica. In ogni caso, se non sei abbastanza convinto di quello che stai andando a utilizzare, opta per materiali più sicuri e resistenti come il vetro, il silicone alimentare o la ceramica.