Mai più ruggine in casa: basta una manciata di questo ingrediente per mandarla via | Una miscela in grado di fare miracoli

Esiste un ingrediente davvero economico per far sì che la ruggine più ostinata resti solo un brutto ricordo.

Tra le varie insidie domestiche – e non – a cui possiamo imbatterci, la ruggine è sicuramente ai primi posti in classifica. Ebbene sì, quella patina marrone tende a formarsi spesso sulle zone metalliche, lasciando poche speranze a chi si mette d’impegno per rimuoverla.

E quando nemmeno l’olio di gomito sembra bastare che diventa necessario accendere la lampadina e trovare la soluzione. In realtà, in commercio esistono diversi prodotti per rimuovere la ruggine con estrema facilità ma questi si rivelano spesso costosi e, a dirla tutta, anche abbastanza aggressivi.

Per fortuna le nonne ci insegnano che ai tempi l’antiruggine non esisteva o era poco accessibile, ma non per questo si davano per vinte. E se state pensando che questo comporti tanto tempo e fatica, beh, può essere rassicurante sapere che ciò non è assolutamente vero. Basta un ingrediente; lo stesso che ci renderà semplice l’operazione di rimozione della ruggine. Ma partiamo da un concetto altresì importante: la prevenzione.

Come prevenire la ruggine

Ovviamente, non c’è niente di meglio che debellare un problema prevenendolo. Ovviamente tutto questo in maniera semplice e senza dover implicare tempo è fatica. In primo luogo, visto che la ruggine non è altro che l’effetto dell’ossidazione, sarebbe il caso di prevenirla tenendo gli oggetti lontani dall’umidità e in luoghi con una buona circolazione d’aria. Inoltre, nel caso venissero lavati è importante asciugarli correttamente.

Dove questo non fosse possibile (basti pensare agli oggetti da esterno, come mobilio o attrezzi da lavoro), si può optare per le protezioni anti ruggine. Se questo non dovesse bastare o, più banalmente, il danno è stato fatto, basterà aprire la propria dispensa per trovare la soluzione.

Come rimuovere facilmente la ruggine con il bicarbonato

Uno degli alleati più affidabili contro la ruggine è il bicarbonato di sodio, un ingrediente che molti di noi hanno già in dispensa. Il bello del bicarbonato è che riesce a pulire senza essere aggressivo, proteggendo le superfici e risolvendo il problema in modo semplice e naturale. Questo metodo funziona benissimo con le grosse incrostazioni che si possono formare su oggetti tipo utensili da cucina, piccole parti metalliche come quelle delle biciclette e persino su oggetti decorativi.

Per preparare il trattamento, basta mescolare il bicarbonato con un pò d’acqua fino a ottenere una pasta abbastanza densa. Una volta pronta, la si può stendere sulla zona colpita dalla ruggine e lasciarla agire per qualche ora. Passato il tempo necessario, basta prendere una spazzola a setole morbide, una spugna abrasiva o anche un vecchio spazzolino da denti, e iniziare a strofinare delicatamente.

Il bicarbonato farà il resto, poiché ammorbidirà la ruggine e permetterà di rimuoverla facilmente senza rovinare gli oggetti. Per finire, una volta completata l’operazione, non dimentichiamo di asciugare bene l’oggetto trattato: l’umidità, come sappiamo, è la prima responsabile della ruggine.