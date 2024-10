Non è solo una questione estetica: attenzione alle unghie fragili | Possono essere il sintomo di una patologia grave

Le unghie possono rivelare molto sul nostro stato di salute: perché fare attenzione quando si presentano fragili.

Un vecchio detto dice che i capelli sono lo specchio dell’anima. Questa metafora può essere considerata un aspetto caratteriale, ma dietro a queste semplici parole si nasconde una realtà più fisiologica. E lo stesso vale per le unghie, quelle coperte con gel e smalti di ogni tipo, ma spesso trascurate nella loro naturalezza.

La loro forma, nonché il colore, ci indicano eventuali danneggiamenti esterni che, oltre ad essere poco piacevoli esteticamente parlando, possono essere dovuti da alcune situazioni all’interno del nostro corpo. Se, dunque, da una parte possono mostrare evidenti segni di usura dovuti per esempio all’utilizzo di sostanze aggressive, dall’altra potrebbero rappresentare un segnale lanciato dal nostro corpo. Ma vediamo qualche esempio.

Dimmi come hai le unghie e ti dirò come stai

Le unghie, a prima vista semplici, sono in realtà piccole strutture complesse. Sono composte principalmente da una proteina chiamata cheratina, la stessa che trovi nei capelli. La parte dura dell’unghia, quella visibile, si chiama lamina ungueale e cresce dalla radice, protetta dalla cuticola. La crescita è continua e parte dalla matrice, che è responsabile della formazione di nuove cellule.

Al contempo, le unghie fungono da indicatori della salute generale, poiché rivelano spesso segni premonitori di disfunzioni nel corpo. Macchie bianche, per esempio, possono manifestarsi a causa di traumi minori, carenze di nutrienti come zinco e calcio, o reazioni a prodotti per unghie. Striature verticali, invece, possono apparire per l’invecchiamento, ma anche per malnutrizione o condizioni autoimmuni. La salute delle unghie non deve mai essere sottovalutata, soprattutto quando appare sottoforma di fragilità delle stesse.

Le unghie fragili: cosa rivelano

Partiamo da un concetto basilare: la fragilità delle unghie è un segnale che può derivare da molteplici fattori, sia esterni che interni. L’uso eccessivo di detergenti aggressivi o smalti senza protezione può indubbiamente danneggiare la superficie ungueale, ma è bene sapere che questo non è tutto. Quando si parla di unghie, nutrienti come ferro, zinco e biotina giocano un ruolo importante: la loro carenza è spesso legata a unghie deboli e sfaldate. Tuttavia, se già questo non dovrebbe essere preso sotto gamba, anche patologie come problemi tiroidei e cattiva circolazione sanguigna possono contribuire a questo fenomeno, questioni che andrebbero prese in considerazione nel caso vi siano altri sintomi collegati.

La fragilità, dunque, non sempre è solo un problema estetico ma è un indicatore che il corpo potrebbe avere bisogno di attenzione medica. Alla luce di ciò, se le unghie fragili persistono, accompagnate da altri sintomi, è consigliato consultare un professionista della salute.