Quando togli i vestiti asciutti noti sempre questo fastidioso segno: adesso puoi liberartene | Questo trucco è infallibile

Un segno familiare a tanti ma che può essere evitato: stirare i panni non sarà più un obbligo con questo sistema.

Il bucato si sà, richiede impegno. Questo può essere per il semplice fatto che i capi hanno bisogno di una cura specifica in base al materiale e ai colori, ma anche perché il momento dell’asciugatura determina gran parte del risultato finale.

Dunque, quando si stende è bene scegliere un’area ben arieggiata, con capi distanziati l’uno dall’altro e, per far sì che questi non conservino pieghe e stropicciamento, è bene sbatterli energicamente almeno tre volte, per poi stenderli ben tesi – ma non troppo – dove intendiamo posizionarli. Tutto questo, senza dimenticare di tirar fuori il bucato dalla lavatrice subito dopo averlo lavato per evitare cattivi odori dovuti all’umidità e stropicciamento. Insomma, un lavoro vero e proprio.

E dopo tanta fatica, capita che ci perdiamo in un bicchier d’acqua: il posizionamento delle mollette. Sebbene sembri inevitabile, anche il segno che le stesse lasciano sui vestiti può essere eliminato, ma non con il ferro da stiro.

Come liberarsi del segno delle mollette del bucato

Anche per quanto riguarda i segni delle mollette sui vestiti vige la regola del ‘prevenire è meglio che curare’. Dunque no, non è necessario lottare con fastidiosi segni lasciati in fase di asciugatura o, come spesso accade, ricorrere al ferro da stiro che non toglierà lo stesso l’integrità del segno, bensì qualcosa di più semplice: far sì che questo non si presenti.

Se questo non è possibile? Si può comunque agire in modo e maniera che il segno delle mollette non sia visibile. Come fare? Di metodi ce n’è più di uno, ognuno di questi adatto a diversi tipi di esigenze.

Le tecniche per stendere il bucato senza lasciare segni delle mollette

Un metodo efficace è fissare le mollette in punti strategici: cuciture e orli, preferibilmente girando il capo al rovescio. Questo piccolo accorgimento evita che il segno della molletta si imprima sulle zone più visibili del tessuto.

In alternativa, possiamo anche stendere camicie e vestiti su una gruccia: una soluzione perfetta per evitare segni antiestetici, ma attenzione a non usarla per capi che si deformano come i maglioni pesanti. Un altro trucco molto utile, consigliato per i tessuti più delicati, è stendere i capi su una superficie piana, ideale soprattutto quando l’etichetta lo suggerisce.

E per chi desidera un ulteriore livello di protezione, basta inserire un panno tra la molletta e il tessuto, riducendo così la pressione diretta – e il conseguente segno. Ed infine, un’idea altrettanto valida è scegliere mollette appositamente progettate per evitare questi inconvenienti: quelle con rivestimenti morbidi, ad esempio, sono perfette per non lasciare tracce.