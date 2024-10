Altro che cabina armadio: con pochi euro da Ikea trovi la soluzione perfetta per i tuoi vestiti | Non avrai più problemi di spazio

Soprattutto per gli amanti dei vestiti, Ikea propone una soluzione pratica ed economica per ottenere l’ordine tanto amato.

Come negarlo, l’azienda svedese ci stupisce sempre, specialmente quando si tratta di praticità al minor prezzo. Ma come metterlo in dubbio. La sua visione di vendita si basa proprio su un principio fondamentale: offrire prodotti di arredamento funzionali, di design e accessibili a tutti. Questo concetto viene realizzato attraverso un approccio che punta all’ottimizzazione dei costi, come il design ‘flat-pack’ (i mobili smontabili), che riduce i costi di trasporto e immagazzinaggio, e di conseguenza, permette all’azienda di mantenere prezzi competitivi.

Ma Ikea non è solo questo. Anche gli oggetti pratici sono il cuore della sua offerta e riflettono pienamente la filosofia dell’azienda: funzionalità, design intelligente e prezzi accessibili. Da qui un must-have dei punti vendita Ikea: i ‘salva-spazio’, che non solo proteggono il portafoglio da spese importanti per il mobilio, ma consentono di adattare praticità anche a piccoli ambienti.

La soluzione salva-spazio di Ikea

Tra le varie proposte dell’azienda svedese, spicca un prodotto utile, versatile, che permette di mantenere l’ordine all’interno dei propri armadi senza spendere cifre considerevoli.

Si tratta nientemeno che della custodia PÄRKLA di Ikea; un contenitore morbido, pensato per riporre vestiti, scarpe e altri oggetti in modo organizzato. Con dimensioni di 55 cm in larghezza, 49 cm in profondità e 19 cm in altezza, si rivela la soluzione perfetta per chi necessita di un contenitore ampio e funzionare. La custodia, inoltre, è realizzata in poliestere resistente e leggero; presenta una praticissima chiusura a zip e due comode maniglie laterali.

I vantaggi della custodia PÄRKLA di IKEA

Da quello che possiamo intuire, questa comoda sacca bianca è ideale per ottimizzare lo spazio in casa: è perfetta sia per il cambio di stagione che per riporre scarpe e altri oggetti che si vogliono tenere in ordine. Un’alleata per l’organizzazione quotidiana, sì, ma la peculiarità sta nel fatto che il suo design morbido la rende perfetta per ‘nascondersi’ tra i luoghi della casa ed essere piegata quando non serve.

A livello pratico, infatti, si presta molto bene: se si ha spazio sotto al letto, è possibile riporre la sacca sotto di esso, altrimenti nella parte inferiore dei mobili, cassettiere, pouf, o stanzini. Senza parlare del fatto che è possibile acquistare più custodie senza gravare troppo sul portafoglio: la custodia PÄRKLA viene solo 1,95€. Insomma, la soluzione ideale di cui avevamo bisogno noi maniaci dell’ordine, come sempre, ce la fornisce il colosso svedese.