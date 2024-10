Altro che divieto assoluto: questo formaggio lo puoi mangiare anche se sei a dieta | Attenzione solo alla quantità

Basta eliminare intere categorie di alimenti se segui un regime alimentare: questo tipo di formaggio è adatto a tutte le diete.

L’autunno è considerato il periodo degli inizi e molto spesso le persone tendono a voler adottare uno stile di vita più salutare dopo essersi lasciate andare nel corso delle vacanze estive. Questo spesso comprende, oltre a iniziare a fare movimento, l’adozione di una alimentazione più adeguata al nuovo stile di vita che si vuole tenere.

Ricordiamo, intanto, che le diete fai da te o rimediate da internet non sono mai adatte: è necessario rivolgersi a un professionista del settore che possa valutare tutti i fattori in gioco che riguardano la nostra persona e il nostro organismo, e quindi fabbricare una alimentazione su misura per il paziente.

Inoltre bisogna considerare che generalmente risulta essere errato eliminare categorie intere di alimenti, visto che le diete più salutari sono quelle che comprendono una varietà di generi alimentari che contengono tutti i nutrienti necessari all’equilibrio del nostro organismo.

Un grande escluso da molte diete pensate per il solo dimagrimento è proprio il formaggio, un alimento considerato troppo grasso per essere incluso in qualunque regime alimentare. In realtà non c’è niente di più errato, ecco quale tipo di formaggio puoi mangiare tranquillamente e in quali quantità.

Il formaggio adatto alle diete

Stiamo parlando del Parmigiano Reggiano, una eccellenza tutta italiana che dà un nutrimento incredibile e offre davvero tanti benefici per la salute della persona. Infatti è ricco di proteine, ha un basso contenuto di lattosio, che lo rende anche adatto a chi è intollerante a questo elemento. Inoltre è ricco di calcio, minerale fondamentale per le nostre ossa, e non solo, presenta anche una serie di minerali e vitamine che lo rendono un perfetto spuntino.

In ultimo, ma non meno importante, in questo tipo di formaggio si sviluppano batteri che possono rivelarsi di aiuto per la flora intestinale, contribuendo alla salute dell’apparato digerente.

Parmigiano Reggiano: le quantità ideali

La quantità ideale di Parmigiano Reggiano da consumare durante una dieta è di circa 20-30 grammi al giorno. Infatti può costituire un ideale spuntino ma può essere consumato anche in abbinamento con altri alimenti.

Ad esempio può essere mangiato con alimenti con cui si sposa perfettamente come la frutta, ad esempio pere o mele, oppure con verdure grigliate. In questo modo il parmigiano esalta e viene esaltato a sua volta dai sapori di ciò che sceglierai di mettere vicino a questa eccellenza del paese.