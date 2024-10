Marmellata migliore: non cercarla sugli scaffali dei supermercati | Quella che preparo a casa è più buona e salutare

Non c’è marmellata più buona di quella preparata in casa, ma solo se si conosce la ricetta perfetta: salutare, gustosa e facile da preparare.

Quando si pensa alla marmellata è impossibile non farsi venire l’acquolina in bocca. Questa antica confettura ricorda la natura ma conserva una dolcezza inconfondibile, esaltata dal fatto che può essere realizzata con la frutta che amiamo di più. Tuttavia, quando si pensa alla preparazione della marmellata a casa, è ormai normale ricondurre questo pensiero ai tempi delle nostre nonne.

Eppure non c’è nulla di meglio che cimentarsi nella preparazione. Per quanto possa sembrare un’operazione complessa, realizzare la marmellata a casa è un gioco da ragazzi, ma il gusto è un altro universo rispetto a ciò che acquistiamo tra gli scaffali. Non ci credete? Non vi resta che provare.

La ricetta della marmellata fatta in casa: preparazione semplice e gusto inimitabile

Visto che siamo in tema marmellata, prima di svelare la ricetta è bene fare una precisazione doverosa: si parla spesso di marmellata ma, tecnicamente parlando, bisogna sempre ricordare la differenza tra confettura e marmellata. Quest’ultima, infatti, si prepara solamente con gli agrumi; a differenza della confettura che viene realizzata con tutti gli altri tipi di frutta. Dopo ciò, non ci resta che entrare nel vivo della ricetta. Come? Scegliendo la frutta più adatta.

In realtà, per la scelta vige il ‘libero sfogo alle preferenze’, sebbene in parte. Per un risultato ottimale, puntate su frutta fresca, di stagione e biologica. La qualità farà – come sempre – la differenza. Importante anche la pectina, che aiuta la consistenza. Frutti come mele, agrumi e prugne ne sono ricchi; se usate frutta che ne contiene meno, aggiungete uno spicchio di mela verde o acquistate pectina già pronta.

Dopo aver scelto la frutta, possiamo passare agli ingredienti. Ecco cosa serve:

Frutta (la quantità dipende da quanto ne volete preparare)

Zucchero (la dose varia in base al tipo di frutta: da 500 g a 1 kg per ogni kg di frutta, ma tutto dipende dalle preferenze: se amate la dolcezza, aggiungete di più)

Acqua q.b

La preparazione

Per prima cosa, lavate la frutta e sbucciatela. Tagliatela a pezzi e mettetela in una pentola con zucchero e acqua, girando di tanto in tanto. Se preferite preparare la marmellata senza pectina aggiunta, la cottura sarà un po’ più lunga, circa due ore, fino a che l’acqua non sarà evaporata e il composto addensato.

Se invece volete ridurre i tempi, potete utilizzare la pectina che ci metterà pochi minuti per il processo di addensamento. Si trova già pronta in commercio, oppure potete prepararla in casa facendo bollire delle mele cotogne con la buccia e il succo di limone, per poi filtrare il composto.

Qualunque sia il metodo scelto, una volta pronta, la marmellata va versata bollente nei barattoli sterilizzati, lasciando circa un centimetro dal bordo. Dopo questo passaggio, capovolgete i barattoli e lasciateli raffreddare per creare il sottovuoto. Questo step è essenziale per garantirne la corretta conservazione per mesi. Infine attenzione a come la conservate. Dopo l’apertura, il vasetto andrà posto in frigorifero e consumato entro pochi giorni.