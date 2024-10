Congelatore, mia nonna mi ha insegnato un vecchio trucco per risparmiare: così ho detto addio alle bollette folli

Se il consumo del tuo freezer ti preoccupa, allora non ti resta che adottare questo rimedio vecchio stampo: è facilissimo.

Il congelatore è un elettrodomestico diffuso quanto il frigorifero o la lavatrice. In ogni casa ce ne è uno ma non tutti sanno come fare una manutenzione e una pulizia adeguata. Questo, purtroppo, va a inficiare non poco sulle capacità e funzionalità del congelatore, che, di conseguenza, va a consumare molto di più rispetto a quanto farebbe se fosse mantenuto e pulito in modo ottimale.

Questo aspetto va a influenzare notevolmente, più di quanto pensiamo, la somma dovuta in bolletta per l’elettricità al nostro gestore. Oltre però ad acquisire tutte le competenze necessarie e le strategie necessarie per pulire il freezer e fare sì che funzioni in modo ottimale, c’è un trucchetto che può essere davvero molto utile per evitare brutte sorprese nella bolletta elettrica.

Si tratta di un rimedio della nonna che non richiede spese né tanto meno fatica. Si tratta di una operazione che necessita di pochi secondi e può farvi risparmiare soldi in bolletta oltre che tempo per la pulizia dell’elettrodomestico.

Basta chiedere alla nonna: niente più sorprese in bolletta a causa del freezer

Il trucchetto che viene usato dalle nostre nonne prevede semplicemente il posizionamento di un foglio di carta argentata all’interno del nostro congelatore. Il foglio di alluminio, infatti, ha proprietà termoconduttive ovvero riesce a condurre meglio il calore.

In virtù di questa sua caratteristica, il suo utilizzo all’interno del freezer rende il suo sbrinamento, operazione che è necessario fare regolarmente per mantenerne le funzionalità al massimo, molto più facile e rapido.

Carta stagnola, ne basta un foglio in freezer

Basta, dunque, un solo foglio di alluminio per evitare l’accumularsi di tanti strati di ghiaccio che renderebbero lo sbrinamento una operazione molto lunga e impegnativa. Se già si tratta di una pulizia antipatica da fare, figuriamoci se non ci aiutiamo con qualche strategia che utilizzavano sapientemente le nostre nonne.

Se non sbrinate il freezer regolarmente vi potreste, dunque, ritrovare a gettare praticamente i soldi dalla finestra, con bollette dalla somma stellare che vi arriverebbero per via del fatto che il congelatore non è in condizione di lavorare e funzionare nella maniera più giusta ed efficiente anche dal punto di vista energetico. Un foglio di alluminio non costa niente contro decine di euro in più per l’elettricità.