Concordato Preventivo Biennale, addio all’IVA: lo Stato non intasca più 1€ | Diventi ricco sfondato

Ti riprendi tutto quello che ti spetta: se aderisci al concordato rientri di tutte le spese IVA, fai un upgrade della tua quotidianità.

Se hai tutte le carte in regola per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, allora non ti resta che farlo per ottenere una serie di vantaggi.

Le regole in merito sono descritte sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che hanno precisato una serie di aspetti in una circolare.

Grande vantaggio dell’aderenza al CPB è il rimborso Iva, che prevede un regime premiale per una categoria specifica di contribuenti.

Ecco quali sono i termini per poterne usufruire: il limite e tutti i dettagli in merito sono stati definiti e chiariti dalla Circolare n. 18/2024 emessa dall’Agenzia delle Entrate stessa.

CPB e diventi ricco: non lasciarti scappare la possibilità di un rimborso

Siamo già nel periodo di tempo stabilito dallo Stato per poter inviare la Dichiarazione IVA 2025 (relativo all’anno di imposta 2024), che deve essere inviata entro il 30 aprile 2025. Chi ha aderito al CPB, comunque, ha diritto a un beneficio consistente per le annualità di adesione al patto con il fisco. Il rimborso Iva previsto, infatti, diventa premiale per chi è aderente al CPB.

Nonostante ciò, va comunque ricordato, come puntualizzano anche le Entrate nella circolare emanata, che il premio si intende comunque in relazione al regime ISA. L’acronimo sta per Indici sintetici di affidabilità, ovvero quelli a cui acconsentono ad applicare contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che sono idonei all’accesso per l’aderenza al CPB.

CPB, se aderisci prepara un deposito alla Paperon De’ Paperoni: ottieni un rimborso stellare

La disposizione agevolativa pensata per gli aderenti al CPB che applicano il regime ISA consiste nell’esonero dall’apposizione del visto è stata innalzata a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000. Questo può accadere purché il punteggio ISA conseguito sia idoneo a rientrare in questa categoria di soggetti beneficiari dell’agevolazione. Nella circolare, comunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per chi ha aderito al concordato, il limite per l’esclusione dal visto è sempre quello più elevato, ovvero 70.000 euro annui.

Se il CPB è pensato come istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi, non avrebbe potuto fare di meglio in questo campo: il premio nell’ambito del rimborso IVA fa gola a molti contribuenti, già schiacciati dalla pressione fiscale sempre più pesante specie per quanto riguarda possessori di P. Iva e di Aziende o Esercizi Commerciali.