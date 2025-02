Parcheggi aeroporto, con il trucco dei furboni non paghi nemmeno 1€ e ti fermi quanto vuoi | Fanno così da anni migliaia di persone

In questa zona dell’aeroporto, lasciano in sosta l’automobile gratuitamente: il trucco dei furbetti è diventato virale

Preparare la valigia e partire per un’avventura è una delle esperienze più emozionanti che si possano sperimentare, ma è necessaria molta organizzazione per vivere tutto senza stress.

La pianificazione del viaggio non si limita solo alla scelta della destinazione finale, dell’alloggio o del volo, ma ci sono molti altri dettagli che devono essere presi in considerazione.

Il metodo per raggiungere l’aeroporto, ad esempio, è sicuramente un aspetto da non sottovalutare. Si può optare per i mezzi pubblici, ma potrebbero non esserci coincidenze.

Anche il servizio taxi è una valida alternativa, ma spesso le tariffe eccessive possono far cambiare idea.

Parcheggiare l’auto in aeroporto

Sono tante le alternative per raggiungere l’aeroporto e godersi la partenza in totale serenità. Spesso, però, la soluzione migliore consiste nell’utilizzo della propria automobile in modo da essere indipendenti. Ogni aeroporto ha delle aree destinate alla sosta delle auto, ma si tratta di zone a pagamento.

Le tariffe variano in base alla durata della sosta ed è opportuno scegliere l’alternativa più conveniente in base alle proprie esigenze. Alcuni furbetti, però, hanno escogitato un nuovo metodo per parcheggiare nei pressi dell’aeroporto senza pagare neanche un euro.

Il trucco per parcheggiare in aeroporto

Raggiungere l’aeroporto con la propria automobile è sicuramente la scelta più comoda poichè si ha l’indipendenza di scegliere autonomamente gli orari e le modalità di spostamento. L’auto si può lasciare presso le zone di parking messe a disposizione dall’aeroporto oppure in aree private che consentono il parcheggio in tutta sicurezza. Tuttavia, all’aeroporto di Fiumicino alcuni furbetti hanno escogitato un metodo piuttosto alternativo per lasciare l’automobile in sosta senza pagare neanche un euro.

E’ importante sottolineare che si tratta di un metodo poco sicuro e che soprattutto mette a rischio l’incolumità anche di altri automobilisti. Come riporta il sito web “video.corriere.it“, sull’autostrada A91 Roma Fiumicino decine di automobili sostano poco prima dello svincolo per i terminal dell’aeroporto. Le chilometriche file di auto preferiscono attendere l’arrivo dei viaggiatori lungo la corsia di emergenza dell’autostrada pur di non entrare nell’aeroporto e pagare pochi spiccioli per il parcheggio nelle zone autorizzate. Questa soluzione piuttosto bizzarra causa molti problemi di traffico, ma può diventare anche pericolosa sia per le stesse automobili in sosta, ma soprattutto per gli altri che transitano sull’A91.