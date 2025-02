Bollette telefoniche, le ho dimezzate da quando ho presentato l’ISEE: il più grande operatore nazionale fa pagare la metà

Con questo semplice metodo potrai risparmiare sulle spese telefoniche: il bonus adatto a tutte le famiglie

La crisi economica sta colpendo migliaia di famiglie italiane che sono costrette ad affrontare le conseguenze della povertà.

Fortunatamente, il Governo ha elaborato una serie di sostegni che mirano a risollevare la condizione finanziaria dei soggetti più vulnerabili.

Eliminare le diseguaglianze è uno dei grandi obiettivi delle politiche sociali e la maggiore attenzione è rivolta ai disoccupati o alle famiglie monoreddito.

I nuclei in difficoltà economica possono richiedere moltissimi bonus ed agevolazioni per sostenere il reddito e la qualità di vita.

Bonus per le famiglie: basta presentare l’ISEE

Con la Legge di Bilancio 2025 ci sono state molte variazioni in merito agli incentivi destinati alle famiglie in difficoltà economica. Il famosissimo Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione, ovvero un bonus che viene erogato per 18 mesi e che può essere rinnovato.

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è un altro importante sussidio che offre un’indennità di 350 euro al mese per 12 mesi ai disoccupati. Per beneficiare di questi bonus è necessario avere degli specifici requisiti che si evincono dall’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica.

Con l’ISEE puoi dimezzare le bollette telefoniche

L’ISEE è un documento indispensabile che consente di accedere a moltissimi incentivi erogati dal Governo in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica. Per beneficiare dei bonus è necessario avere dei requisiti specifici di reddito. Ad esempio per l’Assegno di Inclusione, il reddito dell’intero nucleo familiare non deve superare i 9360 euro annui. L’Indicatore della Situazione Economica consente di beneficiare di moltissimi altri incentivi indispensabili come il bonus elettrico, luce e gas, bonus idrico e tanti altri.

Come riporta il sito web “enasc.it“, le famiglie che vivono con un evidente disagio economico possono presentare il proprio ISEE per ottenere dei bonus anche sui servizi telefonici. Le persone che hanno un contratto con l’operatore TIM hanno diritto a beneficiare di importanti agevolazioni che consentono di ridurre del 50% il canone di accesso alla rete telefonica. Non è tutto poichè con il bonus bollette telefoniche si ha diritto anche a 30 minuti al mese di telefonate gratuite verso i numeri nazionali, fissi e mobili. Per ottenere queste importanti riduzioni, è indispensabile presentare il proprio ISEE ed il reddito complessivo non deve superare 8.112,23 euro. La richiesta di accesso al bonus deve essere effettuata annualmente poichè è necessario confermare il requisito del reddito. Esistono anche altri gestori telefonici che offrono bonus simili e per scoprirli basta visitare i rispettivi siti web.