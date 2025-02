Isolante termico low cost: al Brico ho trovato tutto per due spiccioli | Un super pennello mi ha sigillato tutta casa

Nessun operaio per casa né soldi per la manodopera: un ingrediente facile da reperire ed economico ti fa risparmiare centinaia di euro.

Eseguire dei lavori all’interno della propria casa è sempre dispendioso e logisticamente complesso da organizzare.

Ecco perché ci sono delle soluzioni innovative sul mercato.

Si tratta di dispositivi e oggetti semplici da pochi euro che garantiscono una resa pazzesca.

Uno di questi, in particolare, si può trovare nei negozi più comuni e, se utilizzato nel modo giusto, può farti risparmiare importi consistenti.

Guadagna centinaia di euro spendendone poche decine (o anche meno): vai da Bricofer o Leroy Merlin

Con l’avanzare dell’inverno la preoccupazione dei cittadini italiani è sempre la medesima. Si tratta di quella relativa alla bolletta del gas, che in questa stagione sembra non fare altro che lievitare a ogni anno di più. Oltre all’utilizzo del gas per i fornelli, quello che in inverno va a influire sull’importo delle bollette è il consumo del gas per l’acqua calda che a sua volta va ad alimentare il sistema di riscaldamento.

Sono diverse le accortezze che si possono mettere in atto per fare sì che il consumo dei termosifoni non porti a ritrovarsi sul lastrico dal punto di vista economico. Anche solamente l’operazione di chiudere le finestre già dal mattino è utile per conservare il calore. Un’altra opzione conveniente che non richiede nemmeno una attenzione quotidiana risiede nell’utilizzo di una particolare vernice che possiamo applicare noi stessi senza l’intervento di esperti: ecco dove si può trovare e quanto costa.

I termosifoni consumato troppo? Basta una passata di vernice

I costi del riscaldamento possono essere ridotti se la nostra casa presenta un buon isolamento termico. Per rendere gli ambienti casalinghi più resistenti all’aria esterna fredda senza interventi massicci, è possibile utilizzare una vernice isolante. Seppure questo tipo di vernice sia più costosa rispetto alle altre, il costo in più sarà presto recuperato grazie all’ottimo isolamento termico di cui beneficerete una volta utilizzata.

Le vernici termoisolanti sono in vendita in qualunque negozio di bricolage, proprio come Leroy Merlin o simili, oppure in negozi specializzati in vernici. Un commesso specializzato saprà senza dubbio indicarvi la vernice adatta alla vostra esigenza, e sarete in grado di fare anche una valutazione rispetto al rapporto qualità – prezzo offerto. Per quanto riguarda l’utilizzo delle vernici termoisolanti, questo non prevede accortezze particolari: questo tipo di vernici può essere utilizzato esattamente come vengono usate le vernici comuni.