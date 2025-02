Spesa alimentare, dimezza lo scontrino con la busta a sorpresa: per 20€ ti riempiono il frigo

Non è uno scherzo: con 20 euro puoi finalmente permetterti pranzo, colazione e cena tutte le volte che vuoi.

Andare a fare la spesa è diventata un’esperienza quasi surreale. Una volta, con 50 euro riempivi il carrello, oggi esci dal supermercato con due buste leggere e il portafoglio vuoto. L’inflazione e il cosiddetto “shrinkflation”, ovvero la riduzione delle quantità a parità di prezzo, hanno reso gli acquisti quotidiani una vera sfida.

Ti sei accorto che l’acqua da 2 litri è sparita dagli scaffali? Ora trovi solo bottiglie da 1,5 litri, ma il prezzo è rimasto lo stesso, se non aumentato. Lo stesso accade con pacchi di biscotti, yogurt e persino le confezioni di pasta. Le dimensioni si riducono, i costi lievitano e il consumatore si ritrova a pagare di più per ricevere meno.

Eppure, la spesa non è un lusso, ma una necessità: il cibo serve a tutti e poterlo acquistare senza svuotare il conto corrente dovrebbe essere un diritto, non un privilegio. Eppure la situazione non è così. Chi paga il prezzo più alto di questa situazione?

Le famiglie più colpite

Le famiglie meno abbienti sono le più colpite. Quelle che devono scegliere tra spendere tanto per alimenti di qualità o risparmiare comprando prodotti ultra-processati e poco salutari. Mangiare sano costa e, per chi non ha grandi possibilità economiche, diventa quasi impossibile permetterselo.

Così si entra in un circolo vizioso: si risparmia sul cibo, ma si finisce per spendere di più in medicine e visite mediche a causa di una dieta sbilanciata. Il paradosso è evidente: chi ha meno soldi è costretto a fare scelte che lo porteranno a stare peggio, con conseguenze pesanti sulla salute e sul portafoglio.

La rivoluzione alimentare

E se ci fosse un modo per fare colazione, pranzo e cena con soli 20 euro? In un’epoca in cui i prezzi schizzano alle stelle, arriva un’idea brillante: Too Good To Go, una piattaforma che combatte lo spreco alimentare e offre pasti a prezzi bassissimi. Il concetto è semplice: negozi, ristoranti, panifici e supermercati mettono a disposizione le loro eccedenze alimentari, ancora perfettamente buone, ma invendute. Gli utenti possono acquistare queste magic box a un prezzo super conveniente, evitando così sprechi e risparmiando sensibilmente sulla spesa quotidiana.

Per usufruire di questo servizio basta scaricare l’app e cercare le offerte disponibili nella propria zona. Non si può scegliere esattamente cosa troverai nella box, ma il vantaggio è garantito: qualità, risparmio e un impatto positivo sull’ambiente. Too Good To Go non è solo una trovata per risparmiare, ma una vera e propria rivoluzione sociale che mira a responsabilizzare le persone nella lotta contro lo spreco alimentare. In un momento storico in cui fare la spesa è diventato un lusso, questa iniziativa offre una speranza.