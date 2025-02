Consumi corrente, il mio elettricista mi ha dato la dritta delle etichette | Ora consumo la metà, aveva ragione lui

Per risparmiare sulla corrente elettrica basta adottare un piccolo trucchetto semplice ed efficace: funziona davvero

Le bollette, i consumi energetici ed i costi della vita in continuo aumento rappresentano uno dei principali incubi della maggior parte delle famiglie italiane.

Si cerca costantemente il modo per risparmiare cambiando le proprie abitudini e adottando strategie utili per ridurre i consumi.

Le tariffe dell’elettricità salgono drasticamente soprattutto nei mesi invernali in cui si cerca di far fronte alle temperature rigide.

Tuttavia, esiste un piccolo trucchetto in grado di risolvere la situazione economica e di ridurre i consumi senza particolari sforzi.

Non rinunciare al comfort per risparmiare sull’elettricità

Migliaia di italiani sono in costante disagio a causa delle difficoltà economiche e delle bollette che aumentano notevolmente. Per affrontare questa grande problematica, è fondamentale adottare delle strategie di risparmio senza però rinunciare al comfort.

In inverno, come abbiamo anticipato, è piuttosto comune utilizzare termosifoni o impianti in grado di riscaldare l’ambiente. Questi dispositivi possono far lievitare i consumi e pagare la bolletta può trasformarsi in un momento a dir poco drammatico.

Il trucco degli elettricisti per risparmiare in bolletta

Nei mesi invernali e gelidi è impossibile far a meno di impianti di riscaldamento o caloriferi che, però, sono i principali responsabili dei consumi elevati di energia elettrica. Alcune strategie efficaci per ridurre i costi consistono nell’impostare la temperatura a livelli ottimali o utilizzare dei timer di spegnimento. Questi metodi sono efficaci per tenere sotto controllo i consumi, ma spesso possono non essere sufficienti. In realtà esiste un trucco più semplice consigliato dagli esperti che consente un grande risparmio in bolletta, ma permette anche di non stravolgere le proprie abitudini. Gli elettricisti consigliano di adottare il metodo delle etichette.

Si tratta di una soluzione che può sembrare anche banale, ma che in realtà offre numerosi vantaggi in merito all’ottimizzazione dell’energia elettrica. La pratica è semplicissima e basta apporre delle etichette chiare sui differenziali in modo da disattivare circuiti specifici riducendo le interruzioni di corrente o i consumi inutili quando si è fuori casa. Come riporta il sito web “elconfidencial.com“, il trucchetto è stato diffuso dall’account Tik Tok @todosobrereformas. L’elettricista mostra che basta una semplice stampante bluetooth per creare etichette adatte ad ogni interruttore termomagnetico del quadro elettrico. Grazie a questo metodo apparentemente insignificante, è possibile identificare con certezza il circuito che alimenta determinati elettrodomestici e può fare la differenza sulla nostra bolletta.