Autostrada, se ti scoppia un pneumatico c’è un trucco per salvarsi la pelle | Lo insegnano solo agli istruttori di guida

Se scoppia uno pneumatico in autostrada non devi assolutamente commettere questi errori: i consigli degli esperti

Viaggiare in autostrada è un’esperienza rilassante per molti automobilisti, soprattutto per l’assenza di traffico che consente di godersi il tragitto.

Questo tratto di strada a pagamento consente di ridurre i tempi di marcia per raggiungere la destinazione desiderata.

Gli automobilisti che, al contrario, sono abituati a percorrere strade secondarie o di città, possono sentirsi a disagio nell’affrontare le velocità sostenute e i frequenti sorpassi.

In questo caso, è fondamentale adottare piccoli accorgimenti e precauzioni per affrontare il viaggio in totale serenità.

La sicurezza stradale prima di tutto

Una delle regole generali per evitare incidenti o conseguenze anche molto gravi consiste nel rispetto del Codice della strada. Ad esempio, il rispetto delle corsie di marcia o dei limiti di velocità sono essenziali per garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri.

Tuttavia, esistono una serie di rischi potenzialmente pericolosi legati alla sicurezza della propria automobile. Prima di intraprendere un viaggio in autostrada, è essenziale controllare attentamente il livello dell’olio, il corretto funzionamento dei freni e lo stato degli pneumatici.

Il trucco per salvarsi in autostrada

Una delle principali priorità della sicurezza stradale sono gli incidenti che talvolta possono avere anche conseguenze gravi. Prima di intraprendere un viaggio in autostrada è necessario effettuare diversi controlli al proprio veicolo per assicurarsi che sia tutto conforme alle regole. Una particolare attenzione va posta nei confronti degli pneumatici che, soprattutto per i lunghi tragitti, possono trasformarsi nella causa principale di incidenti. La superficie non deve riportare danni o rigonfiamenti, mentre la linea di sicurezza e il battistrada devono essere posizionati al centro del pneumatico e non allo stesso livello.

Dopo aver controllato accuratamente anche la pressione degli pneumatici, si può iniziare il viaggio in tutta sicurezza. Tuttavia, se il pneumatico scoppia durante la guida in autostrada è essenziale restare lucidi e adottare un piccolo trucchetto in grado di evitare il peggio. Come riporta l’account Instagram @linda.auto, uno degli errori più pericolosi consiste nel tirare il freno a mano: il rischio è di perdere il controllo del veicolo e farlo ribaltare. Una soluzione efficace per affrontare lo scoppio improvviso consiste nel tenere saldamente il volante, senza svoltare bruscamente. Il trucco per non ribaltarsi consiste nel premere ripetutamente il pedale del freno. Questo passaggio è decisivo per salvarsi la vita, ma non bisogna premerlo fino in fondo altrimenti si rischia il ribaltamento.