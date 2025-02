Affitto, col trucco del cassonetto paghi solo 60€ al mese | Hai finito dissanguarti per pagare casa

Una soluzione alternativa che ti farà rifiatare dal costo dell’affitto: basta solo un cassonetto e sei a cavallo.

I costi degli affitti sono oggetto di polemiche da ormai troppo tempo. La situazione abitativa in Italia non è mai stata così pessima, e a peggiorare la situazione è giunta la tendenza degli affitti brevi.

Molte sono le persone, specie in vista del Giubileo 2025, che hanno deciso di affittare appartamenti con la modalità breve.

Questo senza dubbio risulta in un maggiore guadagno per i proprietari, ma contemporaneamente toglie possibilità di affitti stabili a cittadini che ne avrebbero bisogno.

Punto fondamentale, comunque, è il tema del costo del canone di affitto, che in alcune zone sta raggiungendo picchi impensabili, anche a fronte di monolocali minuscoli. Un ragazzo ha trovato una soluzione alternativa economica e ha diffuso la propria esperienza online.

Centinaia di euro al mese per l’affitto? Mai più se usi la tecnica del cassonetto

La storia di Harrison Marshall ha già fatto il giro del mondo. Si tratta di un giovane inglese di 28 anni che ha trovato una soluzione alternativa per vivere proprio al centro di Londra, una città che, di certo, non presenta prezzi accessibili a tutti, specie in termini di affitti.

L’ingegno, unito alla capacità di adattamento, del giovane, è risultato in una soluzione davvero incredibile per la quale sborsa poco più di 60 sterline al mese. In principio era un cassonetto: oggi è diventata una piccola, ma accogliente, abitazione.

Spendi meno di 100 euro per l’affitto: la scelta del ventottenne inglese è un esempio per tutti

Il giovane ha pubblicato vari video in cui illustra tutte le caratteristiche della sua nuova abitazione. Inizialmente era un semplice cassonetto, ma Marshall ha fatto l’impossibile, convertendolo in una mini casa. Per quanto riguarda i servizi igienici, Marshall utilizza un bagno chimico nelle vicinanze della propria abitazione.

Non avendo una doccia, il ragazzo si serve di quelle presenti presso il luogo di lavoro o in palestra. Insomma, c’è bisogno di una buona dose di ingegno e soprattutto di un certo spirito di adattamento, ma il risultato è garantito: il risparmio sull’affitto permette di utilizzare il denaro per tutto ciò che più gli piace.