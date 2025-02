San Valentino, si attiva la sveglia sexy per questo segno zodiacale | Si preannuncia notte di fuoco

San Valentino si tinge d’amore e di intensa passione per questo segno zodiacale: si attendono scintille e notti di fuoco

Ogni anno, il 14 febbraio si celebra la festa di San Valentino dedicata a tutte le coppie innamorate che intendono festeggiare il loro amore.

Mancano pochi giorni all’arrivo del giorno più speciale dell’anno e la magia avvolgerà ogni segno zodiacale.

Tuttavia, per un segno in particolare sono previste delle novità di fuoco e le emozioni saranno travolgenti.

Questo segno in particolare dovrà prepararsi ad affrontare una notte scintillante con la sua dolce metà e attimi di grande passione.

Fuoco e fiamme per questo segno zodiacale

San Valentino è una festa speciale per ogni coppia innamorata e che merita di essere celebrata con entusiasmo ed emozione. Tuttavia, per un segno zodiacale si prevede una giornata scintillante ed una notte all’insegna della passione. Un caos di energia cosmica sta per giungere nella vita di questo segno romantico e sognatore.

Il magico incontro tra Venere e Nettuno darà vita ad una combinazione astrale carica di attrazione, stravaganza e illusioni romantiche irresistibili. Per un segno in particolare, San Valentino sarà l’occasione per vivere un’emozione intensa e a tratti ipnotica.

Si attiva la sveglia sexy a San Valentino

San Valentino è alle porte e per un segno zodiacale sono previste delle novità straordinarie. L’astrologa Babs Cheung ha pubblicato un post sul suo account Instagram, “The Astro Translator“, in cui spiega che ci sarà un caos di energia cosmica per un segno zodiacale: “Che tu sia felicemente ammanettato o irrimediabilmente single, non riuscirai a resistere alla tentazione di sentire un piccolo battito nel tuo cuore quando si verifica questo effetto da svenimento“. In particolare, l’astrologa sostiene che per il segno dei pesci ci sarà la possibilità di connettersi profondamente con il proprio partner a San Valentino.

Come riporta il sito web “nypost.com“, Babs Cheung ha spiegato che potrebbe esplodere una passione ardente con la persona giusta: “Potresti persino sentirti abbastanza coraggioso da esplorare insieme alcune fantasie sessuali o parlare più liberamente delle tue preferenze. Non importa quale sia la tua stranezza, il tuo partner dovrebbe essere in grado di eguagliarla e questa è una giornata fantastica per farlo“. Per i pesci, il giorno di San Valentino potrebbe essere l’occasione perfetta per riscoprire il partner. Tuttavia, se al vostro fianco non avete la persona giusta, Cheung avverte che alcuni sono destinati a crollare: “in questo giorno la posta in gioco è più alta per quanto riguarda il crepacuore, rendendo gli alti emotivi più alti e i bassi più bassi“.