Dieta, butta giù la pancia in un lampo con il trucco delle modelle | Costa due spicci ed è super efficace, non hai scuse

Con questo semplice trucchetto perderai il grasso in eccesso: la pancia tornerà ad essere piatta come quella delle modelle

Prendersi cura del proprio benessere e avere un’alimentazione sana ed equilibrata è essenziale per vivere una vita serena ed energica.

Mangiare sano aiuta a prevenire moltissime patologie croniche, ma consente anche di tenere sotto controllo il proprio peso corporeo.

Avere la pancia piatta è un desiderio comune ed è bene sapere che non si tratta di un’impresa impossibile.

Infatti, basta adottare piccoli accorgimenti che consentono di eliminare definitivamente il gonfiore addominale.

I segreti per un corpo sano ed energico

Moltissimi studi scientifici hanno dimostrato la correlazione tra il benessere fisico e lo stile di vita che abitualmente viene adottato. Mangiare sano e praticare attività fisica è fondamentale non solo per una questione prettamente estetica, ma anche per vivere la quotidianità con la giusta dose di energia.

Tuttavia, un aspetto che non deve essere sottovalutato consiste nel mantenere il proprio corpo sempre idratato. L’acqua è una risorsa preziosa per il corpo e per il corretto funzionamento dell’organismo. Aiuta a ridurre il gonfiore addominale e favorisce una sensazione di benessere generale.

Il trucco per eliminare il gonfiore addominale

L’acqua è senza dubbio un alleato prezioso per il benessere e la salute dell’organismo, ma aiuta anche a ridurre la temuta ritenzione idrica e riduce il gonfiore addominale. Una ricerca pubblicata su BMJ Nutrition, Prevention and Health e riportata dal sito web “nypost.com“, ha evidenziato i benefici di questa preziosa risorsa sottolineando che anche l’acqua gassata favorisce la perdita del peso corporeo e garantisce il corretto funzionamento del metabolismo. Lo studio è stato condotto nel 2004 dal dott Akira Takahashi, primario presso l’ospedale neurochirurgico Tesseikai di Osaka, in Giappone.

Il team di ricerca ha scoperto che l’acqua frizzante induce una sensazione di sazietà e di conseguenza, riduce il senso di fame. “L’anidride carbonica rilasciata dalle bolle riempie lo stomaco, stimolando i recettori di stiramento. Questi recettori inviano quindi un segnale al cervello tramite il nervo vago, creando una sensazione di pienezza“, sono le parole del primario. Tuttavia, questa bevanda non deve essere utilizzata da sola per ridurre il gonfiore addominale. Secondo gli esperti, invece, dovrebbe essere integrata in una routine più sana e salutare per ottenere i benefici desiderati. L’acqua gassata, dunque, è in grado di bruciare le calorie in eccesso ma non è consigliata per pazienti che soffrono di reflusso acido, gonfiore cronico o di una particolare sensibilità allo stomaco.