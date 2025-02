Google, la decisione è presa: il colosso sta chiudendo migliaia di account a sorpresa | Prepara un backup o rimani fregato

Numerosi gli account a rischio, potrebbe esserci anche il tuo: controlla se vedrai scomparire tutto ciò che hai salvato su Google drive.

Google ha preso una decisione assai controversa in merito a un numero ancora imprecisato di account. Si tratta di una scelta che si ripercuoterà sui materiali degli utenti e su tutto ciò che Google permette di avere in memoria.

Parliamo, nello specifico, dell’eliminazione di moltissimi account.

Si tratterebbe di una decisione presa in virtù della preservazione della sicurezza dei dati.

Infatti, molti sono gli account che presentano una quantità di dati personali ingente, e Google ha intenzione di eliminare quelli considerati inattivi. Ecco qual è il periodo di tempo per il quale devi aver utilizzato il tuo account per evitarne l’eliminazione.

Google: se non usi l’account lo vedrai scomparire, addio archivio gratis

Ormai i dispositivi di archiviazione fisici sono sempre meno utilizzati dagli utenti, che tendono, invece, a conservare dati, documenti, fotografie o altro in magazzini digitali. tra i più utilizzati c’è proprio Google Drive, che permette di inserire una buona quantità di file al suo interno, senza preoccuparsi del dispositivo fisico. Vi si può, infatti, accedere da qualunque postazione.

Si tratta di un enorme vantaggio, infatti lo spazio Google Workspace è utilizzato anche in ambito lavorativo da molti, dato che permette di condividere file e abilitarne, se necessario, la modifica da parte di tutti i proprietari. Nonostante Google sia a conoscenza del largo utilizzo che si fa del Drive, ma non solo, anche delle varie informazioni salvate nel proprio account, ha scelto di eliminare quegli account considerati inattivi, ovvero quelli che non sono stati usati per un certo periodo di tempo: eccone le motivazioni.

Migliaia – o forse più – di account cancellati: tutte le ragioni

Capita spesso di fare un account e poi dimenticarsene se non lo si usa abbastanza spesso: ecco perché Google ha preso in mano la situazione e ha deciso di eliminare gli account che non vengono utilizzati per più di due anni. Il rischio, infatti, è relativo alla sicurezza dei dati “abbandonati” all’interno di questi account fantasma. Inoltre, con l’eliminazione, i servizi Google potranno essere più efficienti per gli account che, invece, sono attivi.

L’eliminazione dell’account porta con sé anche la cancellazione di canali Youtube associati, file e documenti archiviati sul Drive, il servizio Gmail e tutto ciò che è stato salvato con account Google, come siti preferiti o impostazioni di Chrome.