Contenitori di plastica, se noti queste macchie bianche non conservarci il cibo: finirai in ospedale intossicato

Presta attenzione allo stato dei tuoi contenitori di plastica: queste macchie bianche possono essere molto pericolose per la tua salute.

Utilizzare i contenitori di plastica è una pratica abbastanza comune, in cucina. Questi sono utili per conservare il cibo, per portarlo in giro, come pranzo al sacco, ma anche per essere riposti in frigo, con gli avanzi del giorno prima.

Tuttavia, è sempre opportuno controllare lo stato dei contenitori di plastica, perché alle volte basta davvero poco per rischiare grosso.

Forse, non ci crederai mai, ma bastano delle macchie bianche per compromettere la tua salute e farti finire in ospedale, intossicato. Scopriamone di più al riguardo.

Cause della formazione delle macchie bianche

In genere, le macchie bianche possono comparire, sui contenitori in plastica, a seguito di sfregamenti o temperature eccessivamente elevate. Ad esempio, se dovessi utilizzare i contenitori all’interno del microonde, i gradi raggiunti dall’elettrodomestico potrebbero superare il limite di resistenza al calore della plastica. Ed ecco che si vedono comparire quelle macchie bianche, che non sono solo antiestetiche, ma anche parecchio pericolose.

Infatti, non tutti i contenitori di plastica sono adatti al microonde e, per questo, occorre accertarsi che uno lo sia davvero, prima di farne uso. Ma, il calore non è l’unico fattore che incide negativamente sulla qualità del prodotto. A causare le macchie bianche sono anche i lavaggi in lavastoviglie. L’acqua calda e detersivi troppo aggressivi attaccano la plastica e la rendono più soggetta a danni, ammorbidendone la superficie. Il risultato? Sempre quelle macchie bianche di cui ti parliamo e dalle quali devi stare alla larga. Ecco il perché.

SOS macchie bianche: ecco cosa rischi

Anche se apparentemente innocue, queste macchie bianche, in realtà, rischiano di danneggiare lo stato della tua salute. Parliamo, infatti, di possibili migrazioni di sostanze chimiche e microplastiche, che andranno poi a trasferirsi agli alimenti che riponi nel contenitore. L’uso continuativo di questi contenitori, dunque, dovrebbe essere evitata, se vuoi mettere al sicuro la tua salute.

Il consiglio è quello di utilizzare solo contenitori nuovi, in quanto, prima del 2000, non c’erano tutti i divieti in merito all’utilizzo di alcuni comporti, come ci sono ora. E, ovviamente, è opportuno usare solamente contenitori destinati a uso alimentare, cercando di preservare il loro stato per più tempo possibile e gettandoli via quando si danneggiano.