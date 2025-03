Casa aerotermica, taglia tutte le bollette del 77%: è la nuovissima installazione che solo gli architetti conoscono

Incredibile: da adesso puoi risparmiare quasi su tutto il monte spesa delle bollette se installi questa tecnologia.

Negli ultimi anni, l’energia sostenibile è diventata un argomento centrale nel dibattito sulla salvaguardia dell’ambiente. L’uso di fonti rinnovabili, come il solare, l’eolico e l’idroelettrico, sta sostituendo gradualmente i combustibili fossili, riducendo l’impatto ambientale e i costi a lungo termine.

L’architettura sostenibile gioca un ruolo chiave in questa rivoluzione, con edifici progettati per ridurre il consumo energetico grazie a impianti fotovoltaici, isolamento termico avanzato e sistemi di recupero dell’acqua piovana. Tuttavia, non sempre le direttive dell’Unione europea vengono seguite, specie per gli elettrodomestici.

Eppure, anche queste tecnologie hanno fatto passi da gigante: oggi, le classi energetiche vanno dalla A alla G, dove la A (spesso con il segno +) indica un’elevata efficienza energetica. Investire in apparecchi di classe alta significa consumare meno elettricità e risparmiare sulle bollette, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Le case green

Rendere la propria casa più green, tuttavia, non è un’impresa economica. La ristrutturazione di un’abitazione per migliorarne l’efficienza energetica può costare decine di migliaia di euro, tra isolamento termico, sostituzione degli infissi e installazione di impianti solari.

Gli incentivi statali aiutano, ma spesso non coprono l’intera spesa, lasciando ai proprietari un conto salato. Il problema? I bonus sembrano sempre insufficienti rispetto alle reali necessità di chi vuole rendere la propria casa più sostenibile.

La casa aerotermica

As.com ne parla approfonditamente. Una delle soluzioni più innovative per ridurre le bollette e migliorare l’efficienza energetica è la casa aerotermica. Questo sistema utilizza una tecnologia pulita e rinnovabile per estrarre fino al 77% dell’energia dall’aria, garantendo riscaldamento in inverno, raffreddamento in estate e acqua calda tutto l’anno. Il tutto avviene grazie a un ciclo termodinamico che sfrutta un gas refrigerante per catturare il calore dell’aria esterna e trasferirlo all’interno dell’abitazione. L’installazione di un impianto aerotermico costa circa 18.000 euro, una cifra che potrebbe spaventare, ma il risparmio sulle bollette di luce e gas può arrivare fino al 70%.

Questa tecnologia è consigliata per abitazioni di medie dimensioni, ossia di almeno 90 metri quadri ma non è ideale per zone con temperature estremamente rigide. Il problema è il costo dell’installazione che può variare tra i 70 e i 120 euro al metro quadro a seconda della qualità del sistema e delle certificazioni energetiche. Tuttavia, i costi di manutenzione sono molto bassi e non è richiesta un’ispezione periodica. Insomma, un investimento che guarda al futuro, unendo risparmio ed ecosostenibilità.