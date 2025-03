Trattorie, segui i camionisti e mangi da re, ecco le più economiche all’uscita dell’autostrada | Si mangia benissimo per due spiccioli

I camionisti lo sanno: non ti resta che beneficiare della loro conoscenza delle trattorie su strada, spendi poco, mangi super.

Se un vostro parente o amico è camionista, allora sei a cavallo: non resta che farti consigliare da lui le migliori trattorie presenti sulle strade più battute.

Non tutti, però, hanno questa fortuna, dunque è necessario affidarsi ai media per raggiungere la sapienza dei camionisti.

Il noto Chef Rubio ha condotto un programma che si basa proprio su questa conoscenza di chi guida i camion, il noto “Camionisti in trattoria”.

Oggi, però, proponiamo una ricerca approfondita che, tramite persino l’intelligenza artificiale, ha prodotto una classifica pazzesca di trattorie: la ricerca si basa, ancora una volta, sul gusto di chi guida i camion.

Trattorie: ecco le migliori che è possibile trovare sulle strade più battute, non fermatevi alla cieca

La ricerca in questione è stata condotta (e pubblicata) dalla testata online lacucinaitaliana.it. In partenza, è stata consultata l’intelligenza artificiale, in grado di fornire le tratte autostradali più battute in estate. Successivamente, in base ai risultati rintracciati con IA, ci si è rivolti direttamente ai camionisti attraverso dei gruppi su Facebook.

Il risultato finale consiste in una classifica delle 10 trattorie migliori presenti presso gli snodi autostradali principali della Nazione. Ognuna con le sue peculiarità. Ecco quali sono.

Le dieci migliori trattorie della nazione: preparatevi a un tour del gusto al lato dell’autostrada

Ad aprire la lista delle migliori trattorie, come illustrate su lacucinaitaliana.it, è la Veranda Barabasca all’uscita Firenzuola, particolarmente semplice da raggiungere con una piccola e comoda deviazione. All’uscita Barberino di Mugello troviamo, invece, l’Osteria de’ Bengodi, presso la quale si può gustare la cucina tradizionale toscana. Troviamo poi, all’uscita Dalmine, il ristorante Daina, con il suo caratteristico ricco buffet di verdure.

L’Uscita Latisana ci regala il ristorante bar Là di Fulin, con piatti tipici friulani come le lumache in umido. Presso Là di Fulin c’è la possibilità, in primavera o estate, di pranzare all’aperto. All’uscita Riccione è già molto popolare la Locanda della Luna, vera essenza della tipica trattoria. Fattoria della Nonna, dal nome che sa già di famiglia, tradizione e bio, si trova invece all’uscita Roseto. Proseguendo per la tratta MIlano – Brennero, troviamo il bar ristorante San Floriano da Gio’ e il ristorante Turismo. Verso sud, a Eboli, vale la pena deviare per A’ Camionista. Infine, nella tratta Milano – Genova, troviamo la Trattoria Tre stelle (Uscita Casei Gerola).