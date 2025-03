Lidl, dietro alla sua linea di cosmetici Cien una delle più grandi aziende mondiali del settore, ecco chi li produce

Scopriamo insieme qual è la casa che produce Cien, i cosmetici venduti da Lidl: rimarrai a bocca aperta, non te lo aspetti proprio.

Non lasciarti ingannare dai marchi più costosi, solo perché si nascondono dietro grandi nomi. Cien, venduto da Lidl, è un brand validissimo.

Spesso, tendiamo a credere che più un prodotto sia costoso, più sia valido, dal punto di vista della performance. In realtà, non è sempre così. Molti brand, infatti, hanno dimostrato di saper accontentare i consumatori, superando le loro aspettative e avendo prezzi modici.

È il caso di Cien, il marchio di cosmetici che trovi da Lidl. Se questi prodotti ti piacciono così tanto, forse dovresti sapere chi è che li produce.

La linea Cien

Negli ultimi, i cosmetici hanno iniziato a invadere anche gli scaffali dei supermercati e delle varie catene di discount. In particolare, Cien è un marchio che puoi acquistare da Lild, uno dei discount più amati e frequentati, in Italia e non solo. Grazie alla sua qualità e ai suoi prezzi accessibili, il brand ha guadagnato la fiducia dei consumatori. Di origine spagnola, il marchio è stato fondato nel 1982 e, da quel momento in poi, è stato proprietà di Lidl.

Regolarmente, vengono svolti dei test, per accertare la qualità di questi prodotti e, puntualmente, i test vengono superati a pieni voti. Non è un caso, infatti, che sempre più persone si siano affezionate a questo brand e ai cosmetici che produce. Ad esempio, due dei suoi deodoranti sono stati valutati positivamente, grazie ai loro ingredienti e uno shampoo ha, persino, superato quelli di marchi più noti e costosi. Dunque, di chi è il merito di tutto questo successo? Questa la casa madre Cien.

Chi produce Cien

Il marchio Cien è prodotto negli stabilimenti di Dalli, un’azienda tedesca, fondata nel lontano 1845. Oltre a produrre per Lidl, questa azienda produce anche per Aldi e DM. Lo stabilimento è situato a Stolberg, nella Renania-Palatinato e per l’azienda lavorano circa 2.000 dipendenti. Una grande famiglia che, da secoli, si dedica alla creazione di prodotti per la cura e il benessere del corpo, e della persona.

Ad oggi, Cien offre ai consumatori ben 72 prodotti. Il catalogo è davvero vasto e comprende shampoo, deodoranti, creme corpo, creme per il viso, e molto altro. Inoltre, nel 2020, è stata aggiunta anche la linea Cien Nature, con cosmetici naturali, più attenti ai bisogni dei clienti, ma anche a quelli dell’ambiente. Da oltre quattro decenni, il brand ha conquistato un posto importante nella lista dei cosmetici più amati e apprezzati.