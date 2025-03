Internet, a Luglio 2025 la svolta epocale: connessione gratis su questi telefoni | Non dovrai più elemosinare i Giga

Il sogno di migliaia di utenti sta per diventare realtà: da luglio 2025 potrai connetterti ad Internet gratuitamente

Per millenni siamo sopravvissuti senza l’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali, ma ad oggi sembra impensabile rinunciare a questa tecnologia.

Gli smartphone e tutti gli altri strumenti sono diventati parte integrante della quotidianità di ognuno di noi e consentono di semplificare diverse attività.

Internet ci accompagna in ogni momento della giornata, a partire dal risveglio fino all’organizzazione della giornata lavorativa e al relax serale.

Infatti, moltissime attività che nel secolo scorso venivano praticate dal “vivo”, oggi sono diventate totalmente virtuali.

La svolta epocale di Internet

Al giorno d’oggi, è davvero difficile pensare di poter vivere la propria quotidianità senza l’utilizzo di Internet e degli strumenti digitali. Il World Wide Web ha accorciato le distanze e consente di connettersi con persone dell’altra parte del mondo senza alcuna fatica.

Rinunciare a tutta questa comodità è pressoché impossibile, ma la vera svolta di Internet sta per arrivare. A partire da luglio 2025, il mondo della tecnologia subirà una grande trasformazione e la connessione sarà gratuita per migliaia di utenti.

Migliaia di utenti in attesa della svolta: Internet gratis per tutti

L’avvento di Internet e delle tecnologie ha rivoluzionato il modo in cui ci relazioniamo agli altri, ma presto il futuro della connettività subirà l’ennesima svolta epocale. Uno degli obiettivi principali consiste nel garantire la connessione in ogni parte del mondo e questa sfida diventerà realtà a partire da luglio 2025. L’imprenditore Elon Musk ha ideato la rete internet satellitare Starlink. Dopo una serie di test condotti dagli Stati Uniti per verificare la stabilità della rete satellitare, la qualità del servizio è assicurata anche nei luoghi più isolati ma non si tratta dell’unica novità.

Quando la rete sarà attiva su smartphone, come riporta il sito web “ispacnr.it“, l’idea è di sviluppare una connessione gratuita per alcune tipologie di dispositivi. Tra le aziende di telefonia mobile che hanno confermato la loro adesione a Starlink c’è Apple con l’iPhone 14 ed i modelli successivi, Samsung con il Galaxy a partire dall’A14 e anche Motorola con i modelli lanciati dal 2024. I consumatori avranno un’ampia scelta nel selezionare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Seppur questa novità potrebbe essere attiva da luglio 2025, l’Italia non potrà accedervi immediatamente poichè bisognerà attendere gli accordi stabiliti tra l’Unione Europea e le compagnie telefoniche nazionali.