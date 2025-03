Olio di frittura esausto, gli verso questa polverina e lo butto in pattumiera: in 30 secondi diventa un blocco di cemento

Basta con metodi di smaltimento scomodi e scorretti per l’olio della frittura: basta un prodotto economico e lo butti comodamente.

Quando si decide di friggere in casa si sa che successivamente si avranno alcuni problemi da affrontare.

Innanzitutto, quello dell’odore: il profumo della frittura tende a impregnare ogni cosa.

In seguito quello dell’unto, un tipo di sporco difficile da togliere.

Soprattutto, non tutti sono a conoscenza delle modalità corrette di smaltimento dell’olio della frittura: arriva un prodotto rivoluzionario.

Addio smaltimenti alternativi: con una polverina risolvi l’annoso problema dell’olio esausto

Il prodotto di cui abbiamo bisogno viene direttamente dall’Oriente, nello specifico dal Giappone. In questa nazione, infatti, la polverina che ci aiuta a smaltire l’olio è assai popolare e comune: si trova, infatti, in qualunque supermercato. Non si può dire lo stesso, purtroppo, nel nostro Paese: questo prodotto si trova online, ma non è così diffuso, ma c’è un motivo preciso.

L’olio esausto della frittura, in Italia, deve essere smaltito in un modo preciso che non tutti conoscono. Vi sono dei raccoglitori appositi nei quali svuotare questa sostanza: grazie a questa azione comune, infatti, nel nostro Paese l’olio utilizzato viene riciclato e non disperso nell’ambiente. Ovviamente, la comodità della polverina nulla ha a che vedere con la sostenibilità ambientale: a far conoscere il prodotto orientale è stato l’utente Singolarity su Youtube, dove ha pubblicato uno short in cui spiega la modalità di utilizzo del prodotto solidificatore.



Olio di scarto: con questo prodotto lo togli in un attimo e poi via in lavastoviglie

Il prodotto di cui parliamo, molto diffuso in Giappone, presenta anche una semplicità estrema di utilizzo. Sulla confezione è indicata la quantità di prodotto da versare nell’olio stesso. Una volta misurato e versato, il prodotto avrà solo bisogno di essere mescolato fino all’indurimento del composto. Una volta indurito, sarà facilissimo togliere l’olio dalla padella senza doverlo versare da nessuna parte e gettandolo direttamente nell’umido.

Ovviamente, la padella avrà necessità di essere lavata, ma sarà senza dubbio meno unta rispetto al solito, se abbiamo utilizzato questo prodotto. La polverina, seppure è reperibile online, non è ancora molto diffusa nel nostro Paese, probabilmente anche perché c’è la conveniente possibilità del riciclo. Versare il proprio olio negli appositi contenitori, infatti, è un gesto di grande civiltà e di consapevolezza ambientale. Oggi più che mai c’è necessità di mettere in atto gesti che possono sembrare piccoli, ma che, se effettuati dalla collettività, possono cambiare le cose.