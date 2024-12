Crepes dolci o salate: con questa ricetta farcirle è davvero semplice | Il segreto che conoscono solo gli esperti

Amate da tutti, grandi e piccini, le crepes puoi mangiarle in tutte le salse: ecco la ricette perfetta per prepararle a casa.

Le crepes sono uno di quei piatti che si addice a ogni momento della giornata. Perfette per la colazione o per la merenda, nella loro variante dolce e gustose per il pranzo o per la cena se salate.

Inoltre, è una preparazione che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, perché nessuno può resistere a questo soffice impasto che avvolge i più svariati condimenti. Un’esplosione di sapore e di gusto che inebria il palato. Soprattutto durante l’inverno, quando le temperature scendono e torna la voglia di mettersi ai fornelli, le crepes non possono proprio mancare sulla tua tavola.

Per questo, abbiamo deciso di rivelarti il segreto che conoscono solo gli esperti, grazie al quale potrai riprodurre delle crepes squisite, con pochi ingredienti e in pochi e semplici passi. Vieni subito a scoprirlo.

Dalla Francia, con amore

Conosciute da tutti come crepes, ma chiamate anche crespelle, questo piatto arriva direttamente dalla Francia. La semplicità di preparazione e la loro bontà, però, le hanno rese famose ovunque. Ovviamente, noi italiani, che amiamo cucinare e sperimentare ai fornelli, non potevamo non provare a ricreare queste cialde, morbide e sottili, in grado di abbracciare diversi ingredienti, a seconda del gusto.

Una delle cose che le fa apprezzare maggiormente è il loro gusto neutro. L’impasto, infatti, non ha un sapore deciso, ma si presta benissimo come base, sia per piatti dolci che per quelli salati. Per ottenere delle crepes elastiche e soffici, tuttavia, c’è un segreto che non tutti conoscono. L’impasto si prepara in cinque minuti e anche la cottura sarà davvero rapida. L’importante è utilizzare gli ingredienti giusti e seguire tutti i passaggi. Ti occorreranno uova, latte, farina 00, oltre che un pò di burro per la sola cottura. Ma vediamo insieme in che modo accorpare gli ingredienti per non sbagliare.

La preparazione delle crepes perfette

Per prima cosa, sbatti le uova in una ciotola e, poi, pian piano, incorpora il latte, continuando a mescolare. Prendi la farina, setacciala in piccole quantità e aggiungila al composto. Così facendo non avrai i grumi a rovinare il tuo impasto. Infine, butta un pizzico di sale, anziché lo zucchero, per dare sapore, ma per ottenere anche una crepes dal gusto neutro, perfetta per entrambe le farciture.

Una volta ottenuta una pastella liscia, imburra leggermente una padella antiaderente e versa all’interno un mestolo di impasto. Fai dei movimenti rotatori, così da distribuire la pastella in modo uniforme, su tutta la superficie. Cuoci qualche minuto da un lato e poi dall’altro, adagiando le crepes su un piatto, man mano che sono pronte. A questo punto, non ti resta che farcirle a tuo piacimento e gustarle, finché sono calde.