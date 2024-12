Prima di buttare le scarpe rimuovi questa parte: la puoi riutilizzare in giardino | Un trucchetto che non conosce quasi nessuno

Ricicla in modo creativo questa parte delle scarpe prima di gettarle via: possono rivelarsi molto utili per il giardino

Capita spesso di avere degli oggetti consumati che sembrano inutilizzabili e che sono destinati a finire nella pattumiera.

Questi scarti però possono essere riutilizzati e diventare funzionali per altre attività. Ad esempio, le scarpe da gettare possono diventare molto utili per il giardino.

Moltissime persone utilizzano le scarpe come fioriera naturale in modo da aggiungere un tocco di originalità e creatività al giardino.

Sono tantissimi i modi in cui una scarpa può essere riutilizzata e questo non solo stimola la creatività, ma consente anche di evitare gli sprechi dando nuova vita ad oggetti ormai usurati.

Riciclare le scarpe consumate: basta poco per dargli nuova vita

Capita a tutti di avere degli oggetti consumati che devono essere gettati, ma con un pizzico di innovazione si può dar vita a soluzioni molto utili. Ad esempio le scarpe consumate possono essere considerate degli scarti di cui possiamo far a meno.

In realtà, alcune parti delle calzature possono essere riutilizzate in moltissimi modi e contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale. Si tratta quindi di una scelta sostenibile, oltre che funzionale. Vediamo nel dettaglio cosa si può realizzare con delle scarpe da gettare.

Ricicla le tue scarpe: questa parte è utilissima per il giardino

Le scarpe consumate possono essere riutilizzate in moltissimi modi utili e sostenibili. In particolare, alcune parti delle calzature diventano estremamente funzionali per il giardino. Una delle parti che può essere riutilizzata sono i lacci delle scarpe: questi possono essere trasformati in oggetti preziosi. Si tratta di alcuni rimedi fai da te che consentono di ridurre l’impatto ambientale e di evitare gli sprechi. I lacci sottili, ad esempio, possono essere riutilizzati come cordini per gli occhiali diventando estremamente utili.

Se avete a disposizione più lacci delle scarpe, si possono creare dei caratteristici bracciali artigianali. Il procedimento è semplicissimo e basta intrecciarli tra loro e sigillarli con gli appositi ganci. Come riporta il sito web “greenme.it“, esiste una soluzione efficace per trasformare i lacci delle scarpe in oggetti molto utili per il giardino della casa. Invece di gettarli, questi oggetti possono essere ideali per legare le piante, in particolare quelle arrampicanti. Spesso si utilizza lo spago, ma se non lo avete a disposizione potrete usare i lacci: in questo modo, cresceranno in altezza e saranno ben agganciate ai loro supporti.