Cubetti di ghiaccio: mettine qualcuno nel cestello della lavatrice e avviala | Appena vedrai i risultati non smetterai più di farlo

Tanti prodotti per ottenere ottimi risultati, quando in realtà bastano dei cubetti di ghiaccio per un bucato perfetto.

Lavare il bucato è sicuramente una delle pratiche casalinghe che richiede maggiore dispendio di tempo. Dallo stesso carico, passando per l’asciugatura e finendo con la fase in cui gli indumenti vengono piegati, talvolta con l’ausilio del ferro da stiro.

Sebbene gran parte del lavoro lo faccia l’elettrodomestico, è come lo azioniamo che fa davvero la differenza sul risultato finale. Nel dettaglio, un bucato ben lavato non richiede molto tempo per essere piegato. Da qui potrebbe nascere un dubbio: come lavare in maniera ottimale? In realtà non è essenziale utilizzare prodotti di qualità, o meglio, può esserlo per il lavaggio, ma non per la fase successiva, quella in cui andranno stesi e poi piegati.

Ed è proprio qui che vogliamo focalizzarci, sulla situazione comune in cui ci si può trovare: un bucato stropicciato, ruvido e pieno di pieghe difficili da rimuovere.

Come evitare pieghe durante il lavaggio

In molti pensano che sia solo la fase in cui gli indumenti vengono stesi a determinare se il bucato risulterà stropicciato o meno. In parte è vero, poiché durante la fase in cui lo stesso viene steso, è importante sbattere bene i panni, così da rimuovere le pieghe e distendere quanto più possibile i tessuti, prima che siano asciutti e, di conseguenza, fissino le pieghe.

Oltre a questo, è bene ricordare che una centrifuga potente è in grado di strizzare bene l’acqua, ma al contempo di stropicciare il bucato. In questo caso, sarebbe meglio abbassare i giri di centrifuga, a meno che non si intenda mettere il bucato in asciugatrice: aumenterebbe solo il ciclo di asciugatura.

Inoltre, è importante non appallottolare i vestiti in lavatrice, non caricare eccessivamente il cestello e, non meno importante, stendere i panni subito dopo il lavaggio. In aggiunta, per un bucato morbido e senza pieghe, basta inserire alcuni cubetti di ghiaccio. Il motivo? La reazione che si innesca.

Perché inserire dei cubetti di ghiaccio nella lavatrice

Può suonare bizzarro, ma la verità è che per avere un bucato morbido e senza pieghe non serve il miglior ammorbidente in commercio, bensì dei banalissimi cubetti di ghiaccio. Il motivo? Inserendo un paio di cubetti nel cestello prima di avviare la lavatrice, riusciremo ad avere dei panni quasi stirati. Quando la macchina entrerà in funzione, infatti, il calore trasformerà il ghiaccio in vapore, e questo permetterà ai panni di uscire quasi stirati dalla lavatrice. Insomma, basta poco per risparmiare tempo. Provare per credere.