Spuntino di mezzanotte, una brutta abitudine che rovina la linea: da quando preparo questa ogni sera non è più un problema

Se a rovinare la nostra linea è spesso e volentieri lo spuntino di mezzanotte, questa è la soluzione ideale per placare l’impulso.

Quando si tratta di linea, non c’è nulla di più deleterio dell’assunzione di grassi ed eccessivi carboidrati durante le ore serali. Questa regola ci viene ripetuta in maniera ridondante dai nutrizionisti, quasi fosse un mantra da ripetere ogni qual volta si desidera aprire quel frigo ricco di alimenti poco salubri.

Eppure è proprio la sera quella in cui diamo libero sfogo alla fame: dopo una giornata di lavoro ricca di impegni quotidiani, può succedere di fornire le porzioni o lasciarsi andare a cibi non propriamente leggeri. In questo contesto, a giocare un ruolo significativo è anche lo stress, causa di molte problematiche alimentari.

Ed è qui che diventa importante non solo sapere cosa non bisogna fare, ma anche avere gli strumenti per contenere l’impulso della fame notturna.

L’abitudine serale per placare la fame notturna

Spesso si parla di fame, erroneamente. La voglia di mangiare durante la sera non è altro che un desiderio secondario; come se si avesse voglia di provare una sensazione di pienezza. Per questo motivo, a venirci in aiuto possono essere le tisane.

Sebbene non si tratti di un alimento vero e proprio, la sensazione che provoca sorseggiare una calda tisana può distogliere corpo e mente dal desiderio di aprire il frigo. Ma non solo: ogni infuso può donare diversi benefici, in base alle erbe che si scelgono di utilizzare. Esistono infatti molte varianti che, grazie alle proprietà delle erbe naturali, oltre a favorire la digestione, aiutano anche a evitare l’accumulo di peso.

Quali tisana scegliere dopo la cena: della melissa calmante, alla curcuma antiossidante

Per chi cerca un modo per placare la fame e godere di un momento di relax, ci sono diverse soluzioni. La tisana alla malva, ad esempio, è dolce e floreale, ottima per la digestione e carica di antiossidanti. Senza dimenticare la tisana all’ibisco, con il suo vivace colore rosso, è rinfrescante e conosciuta per le sue proprietà nel controllare l’appetito.

La tisana alla valeriana, invece, è nota per il suo effetto calmante: un’ottima alleata contro lo stress e può aiutare a prepararsi per una notte di sonno ristoratore. Stesso discorso per la melissa: conosciuta per le sue proprietà rilassanti, aiuta a placare l’ansia e favorire il sonno. Infine, la tisana alla curcuma, che non solo ha un sapore caldo e speziato, ma è anche ricca di antiossidanti e proprietà anti-infiammatorie.