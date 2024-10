Prosciutto, altro che Crudo di Parma: il migliore che puoi trovare sul mercato è proprio questo ma occhio al prezzo

Il miglior prosciutto crudo al mondo conserva un mix di sapori pronti a sorprendere tutti i palati; un’eccellenza nel suo genere.

Tutto il mondo lo ama: il prosciutto crudo è da sempre uno dei salumi affumicati apprezzati dai palati più esigenti, tanto da richiamare l’attenzione di diversi continenti. Questo prodotto non è altro che la coscia del maiale che viene successivamente sottoposta ad un rigoroso processo di salatura e stagionatura. Un’operazione, questa, che dà vita ad una vera eccellenza gastronomica che da sempre richiama l’attenzione di diverse culture e abitudini alimentari di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il prosciutto nostrano, a tenere testa al mercato è sicuramente il prosciutto crudo di Parma, garantito dal marchio comunitario DOP, e conosciuto per la sua qualità difficilmente replicabile.

Di base, il processo prevede una stagionatura di almeno 24 mesi, e il risultato si contraddistingue per la sua consistenza tenera e dal sapore deciso. Un vero fiore all’occhiello della città italiana, nonché conosciuto in tutto il mondo. Ma nonostante gli elogi del caso, pare che gli esperti trovino un altro concorrente internazionale di qualità superiore.

Il prosciutto crudo più buono del mondo è spagnolo

Senza nulla togliere ai salumi nostrani, gli esperti del settore considerano però il Pata Negra come miglior prosciutto crudo al mondo. Nonostante il prosciutto di Parma rimanga una delle eccellenze italiane, il Pata Negra, e in particolare il 100% Iberico Puro Bellota, rappresenta l’apice della qualità nel mondo dei prosciutti. Questa prelibatezza è frutto di suini di razza pura che vivono in libertà nelle foreste di querce spagnole, nutrendosi principalmente di ghiande. Ed è proprio questo dettaglio a renderlo così unico nel suo genere, con un sapore intenso e complesso che seduce anche i palati più esigenti.

Ma non è solo la dieta che rende il Pata Negra speciale. La stagionatura può arrivare fino a 48 mesi, anch’esso motivo per cui sviluppa aromi profondi e una consistenza straordinaria. Inoltre, le quattro aree di produzione ammesse dalla Denominazione di Origine Controllata conferiscono al prosciutto sfumature diverse, con versioni che variano tra Bianco, Verde, Rosso e Nero, ognuna con le proprie caratteristiche territoriali. Ma ad essere elevato insieme alla qualità, è anche il prezzo.

Quanto costa il Pata Negra

Se state pensando di aggiungere una fetta di questo tesoro spagnolo alla vostra tavola, occhio al portafoglio. Il prezzo del Pata Negra può variare notevolmente, ma quello di qualità superiore, come il 100% Iberico Puro Bellota, può facilmente raggiungere cifre tra i 150 e i 300 euro al chilo. Una spesa che non tutti possono permettersi quotidianamente, ma che chi ha avuto il piacere di assaporare considera più che giustificata.