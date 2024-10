Non rinunciare ad una pizza tra amici: scegli questa e non avrai alcun senso di colpa | Contiene pochissime calorie

Se vi siete chiesti qual è la pizza più leggera per il vostro stomaco, oggi avrete finalmente la risposta: non è quella che pensate.

La pizza è la passione di moltissime persone, sia italiane che non. Si tratta, infatti, di una tradizione nostrana che è stata esportata praticamente in tutto il mondo, con risultati più o meno aderenti all’originale.

In questo periodo, però, sono molte le persone che hanno deciso di seguire uno stile di vita più salutare e quindi di intraprendere anche un regime alimentare che contenga le calorie giuste per il fabbisogno giornaliero e non di più.

Sfortunatamente, la pizza è tra quelle ricette che generalmente sono presenti al massimo una volta a settimana nei regimi alimentari più permissivi ed equilibrati, e chi segue una dieta tende a mantenersi a distanza da questo alimento.

Per fortuna, però, sono giunti dei dati che ci confermano quale pizza è più adatta a essere consumata anche se seguiamo una alimentazione a basso contenuto calorico. I sensi di colpa lasciano il tempo che trovano quando riusciamo ad informarci in modo efficace.

Pizza, la migliore per una sana alimentazione

Bisognerebbe fare una serie di distinzioni per quanto riguarda anche solamente l’impasto utilizzato per la nostra pizza, dato che negli ultimi anni le pizzerie, così come anche le pizze surgelate disponibili nei supermercati, propongono una vasta gamma di impasti.

Ad esempio, negli ultimi anni è molto in voga l’impasto kamut, realizzato con la farina di kamut che presenta un indice glicemico tale da essere ideale per gli allergici al glutine e un sapore apprezzato da moltissimi.

La pizza al top della classifica: non è quella che pensi

La semplice pizza margherita viene da sempre considerata quella più leggera, dunque più indicata nel momento in cui si voglia seguire una alimentazione equilibrata. Ancora meglio, se non siamo grandi amanti della mozzarella, è però la pizza marinara, con un peso di soli 200-250 grammi e 480 calorie.

Una notizia che potrà sorprendere, invece, è quella relativa alla pizza bianca. Questa potrebbe sembrarci leggera, visto che non presenta condimenti ed invece, nonostante il peso oggettivo contenuto, ha circa 550 calorie. Tra le pizze più caloriche per quanto riguarda le numerose varianti e innovazioni proposte dalle pizzerie più moderne c’è senza dubbio la pizza fritta, con circa 800 calorie.