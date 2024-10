Sul tuorlo delle uova hai notato questo strano segno? Ecco quali effetti può avere sulla salute: non lo immagini nemmeno

Nel momento in cui vengono aperte le uova, può capitare di trovare uno strano segno: il motivo di questa anomalia e cosa comporta.

Negli ultimi anni le uova sono state spesso soggette a preoccupazioni e dubbi nel loro consumo. Questo perché la loro freschezza e qualità viene costantemente messa a dura prova da pratiche scorrette che partono dall’allevamento.

Tra utilizzo di ormoni, antibiotici utilizzati per la crescita e la fertilità delle galline, spesso e volentieri il consumatore conserva un certo scetticismo, soprattutto nel momento in cui si imbatte in qualche anomalia.

Come sappiamo, le uova non sono tutte uguali, sia nella loro dimensione che nel loro colore: la grandezza dipende ovviamente dalla gallina, mentre il colore da altri fattori. A differenza di quelle da allevamento, le galline ruspanti hanno più possibilità di nutrirsi di cibi ricchi di pigmenti come i carotenoidi, che a loro volta determinerebbero la colorazione del tuorlo. Quelli di colore più scuro potrebbero indicare la presenza di acidi grassi omega 3.

Tuttavia, a lasciare perplesso il consumatore sono i filamenti bianchi intorno al tuorlo, nonché la presenza di macchie rosse di sangue.

Perché i tuorli d’uovo hanno filamenti bianchi?

Partiamo dai filamenti bianchi che si notano intorno al tuorlo. Nonostante siano brutti alla vista, si tratta di una proteina chiamata calaza, il cui scopo è tenere il tuorlo centrato all’interno del guscio, mantenendo l’integrità dell’uovo durante la gestazione. Questo fenomeno è più evidente nelle uova fresche, e scompare man mano che l’uovo invecchia.

Pertanto, non indica alcuna anomalia né compromette la qualità del prodotto, anzi, può essere un buon segno di freschezza. Discorso diverso per le macchie di colore rosso.

Macchie di sangue intorno al tuorlo: cosa sono e conseguenze nel consumo

Le macchie rosse nel tuorlo sono spesso dubbio dei consumatore. Tuttavia, questi grumi di sangue sono solamente frutto della rottura di piccoli capillari durante la formazione dell’uovo, un fenomeno che può verificarsi per diverse ragioni, ma che non ha alcun impatto sulla sicurezza o sulla qualità del prodotto.

Questi piccoli coaguli di sangue non rappresentano un segno di fecondazione – come molte credenze vogliono far credere – bensì sono del tutto naturali. Si possono tranquillamente rimuovere con la punta di un coltello, senza che ciò influenzi la bontà o la sicurezza dell’uovo. Anche con queste macchie, l’uovo mantiene intatti tutti i suoi valori nutrizionali, e soprattutto, è sicuro da consumare.

L’unico aspetto da considerare è la freschezza. Se l’uovo è fresco e privo di odori particolari, la presenza di queste piccole macchie non è motivo di scarto. In commercio, uova che presentano macchie rosse sono rare, grazie agli accurati controlli cui vengono sottoposte prima di raggiungere gli scaffali.