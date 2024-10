Limoni sempre freschi, non commettere questo errore quando li conservi: solo così li avrai a disposizione tutto l’anno

Se pensate di conoscere tutti i segreti riguardo la conservazione dei cibi, senza dubbio non conoscete questo metodo per i limoni.

Anche se non siete appassionati di giardinaggio non è raro che in Italia si abbia un amico o parente che possa darci dei limoni freschi colti direttamente dall’albero del suo piccolo orto o semplice giardino. Un regalo sempre gradito che può avvenire, però, solamente nella stagione in cui l’albero di limoni dà i suoi frutti.

Sappiamo che, invece, fuori stagione sono disponibili i limoni coltivati in serra o provenienti, comunque, da colture intensive che si svolgono in paesi con un clima opposto al nostro. Questi quindi affrontano un lungo viaggio prima di giungere sugli scaffali dei nostri mercati o supermercati.

Ecco, dunque, come è possibile conservare il limone di stagione e biologico facendo sì che questo mantenga tutte le sue proprietà e il suo sapore inconfondibile. Si tratta di alcune strategie che vengono applicate per fare sì che il prodotto sia utilizzabile anche in inverno.

Sappiamo già che non basta mettere il limone in frigo, magari dopo averne tagliato uno spicchio: questo, infatti, porterà alla formazione di muffa nel giro di pochissimo tempo. Ecco come fare per fare sì che questo agrume si mantenga a lungo anche dopo un primo utilizzo.

Limone: sempre presente in casa e senza sprechi

Per risolvere il secondo problema illustrato basterà riporre il limone tagliato in frigo, ma con la parte interna – quella tagliata – capovolta in un bicchiere con un pò di acqua fredda. Così facendo il limone potrà essere utilizzato per circa una settimana.

Per quanto riguarda, invece, la conservazione a lungo termine, per avere delle bucce fresche, ad esempio, è possibile utilizzare due metodi: quello dell’essiccazione e quello del congelamento. Nel primo caso sarà necessario cuocere le bucce di limone in forno a 60 gradi per circa 2 ore, nel secondo, dopo aver grattugiato le bucce, basterà inserire in un contenitore ermetico e poi in freezer.

Conservazione del limone nel freezer: l’impatto sul prodotto

Oltre alle bucce, è possibile conservare in freezer anche il succo di limone, semplicemente spremendo l’agrume e mettendo il succo negli stampini che solitamente si utilizzano per il ghiaccio.

Grazie a questi metodi, quello per le bucce grattugiate e il succo spremuto, avremo sempre la possibilità di utilizzare, anche fuori stagione, un limone biologico nelle sue componenti, che, grazie al freezer, non perderanno le loro proprietà nutritive.