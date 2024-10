Castagne, chi dice che fanno ingrassare mente: così le puoi mangiare anche tutti i giorni senza paura di perdere la linea

Sfatiamo un mito che dilaga da diverso tempo: le castagne non solo non fanno ingrassare, ma possono diventare alleate della linea.

Sono anni, se non decenni, che le castagne vengono etichettate come un alimento grasso e poco indicato alla linea. In effetti, la loro consistenza ricca e il sapore avvolgente richiama spesso l’acquolina, nonché il timore di un’abbuffata compulsiva. Tuttavia, non per questo andrebbero ignorate nell’obiettivo di tenersi in forma.

Adesso che ci siamo addentrati nella stagione delle castagne, è bene sapere perché è importante approfittare di questo gustoso alimento. In primo luogo, sono una fonte preziosa di energia. Grazie alla loro ricchezza in carboidrati complessi, sono perfette come spuntino e possono sostenere l’organismo durante le giornate più intense. Aggiungerle alla propria alimentazione può rivelarsi quindi un’ottima strategia per affrontare l’autunno, quando il corpo ha bisogno di sostegno extra.

Castagne, un alimento da gustare ogni giorno

Le castagne non sono solo buone, ma contengono una serie di nutrienti fondamentali. Il fosforo, insieme a diverse vitamine del gruppo B, aiuta il sistema nervoso, rendendole un cibo ideale per chi come tanti, vive periodi di ansia e stress. Ma non solo: il loro alto contenuto di fibre favorisce la digestione e aiuta a mantenere sotto controllo il senso di fame. E non dimentichiamo il loro potere anti-anemia: abbinate a cibi ricchi di vitamina C, possono contribuire a combattere questa condizione.

Un’altra sorprendente caratteristica delle castagne è la loro capacità di proteggere il cuore. Gli acidi grassi omega 3 e omega 6, presenti in quantità significative, aiutano a regolare la pressione sanguigna e a mantenere i livelli di colesterolo in equilibrio. Grazie a queste proprietà, le castagne possono essere considerate un alimento completo, specialmente se accompagnate a una fonte proteica. Dunque, inserirle nella propria aalimentazione è solo di guadagnato, ma è bene sapere che questo vale anche per chi è più attento al peso forma.

Castagne e nutrizione: il segreto per la linea secondo la nutrizionista

Se ci si chiede se le castagne facciano ingrassare, la risposta è semplice: no. Non esistono alimenti che, per natura, portino all’aumento di peso. Ciò che conta è l’equilibrio del piano alimentare nel suo complesso. Giulia Biondi, biologa della nutrizione, conferma che le castagne possono essere incluse in una dieta sana e bilanciata. Il suo consiglio è di abbinarle a proteine, grassi e verdure per un apporto nutrizionale completo, che aiuti a regolare il carico glicemico.

Ad esempio, 150 grammi di castagne possono sostituire circa 70 grammi di pasta o 100 grammi di pane integrale, così da ottenere un pasto saziante, ma al contempo controllato. E come spuntino? 4-5 castagne offrono un buon indice di sazietà, senza il rischio di compromettere la linea. Insomma, le castagne non sono solo buone, ma anche sane. Con i giusti accorgimenti, possono essere consumate quotidianamente, senza sensi di colpa e con la consapevolezza di nutrire il proprio corpo nel migliore dei modi.