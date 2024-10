Test della personalità, scegli il tuo diamante preferito per scoprire chi sei: forse non sai proprio tutto di te

Tutti amano le pietre preziose, ma scegline una che sia la tua preferita e potresti scoprire qualcosa di importante su di te.

Le pietre preziose hanno da sempre un particolare fascino, ma non tutti ne conoscono le proprietà individuali, le sfumature e soprattutto quello che rappresentano dal punto di vista psicologico e sociale.

Infatti, se ogni pietra preziosa ha delle caratteristiche di tipo oggettivo, come la grandezza o il colore, ne hanno anche altre che non sono propriamente oggettive e che sono, invece, legate alla cultura in cui siamo immersi.

Ad esempio la frase “un diamante è per sempre” è entrata a far parte, nel corso degli anni, della nostra cultura, dunque tendiamo ad associare il diamante e la sua caratteristica durevolezza a qualcosa che non muore mai e non si rovina, anche per questo è tra le pietre più costose a anche più tradizionale per la realizzazione di anelli di fidanzamento.

Tutto questo va a creare anche una connessione tra la pietra preziosa e la personalità di ognuno di noi. La scelta di una pietra rispetto ad un’altra, infatti, non è affatto causale, al punto tale che può dirci molto della nostra personalità.

Una scelta che dice molto di te: la tua pietra rivela tutti i segreti

Tre grandi filoni che corrispondono ad altrettante personalità corrispondono a tre meravigliose pietre preziose: parliamo del Diamante, del Lapislazzulo e dell’Agata. Pensate, tra queste tre pietre, qual è quella che maggiormente vi rappresenta, o anche, più semplicemente, quella che indossereste con più piacere in un gioiello.

Se avete scelto la vostra pietra, allora potete continuare nella lettura dell’articolo in cui vi saranno svelate tutti i lati, inclusi i più nascosti, della vostra personalità in base alla scelta del prezioso.

Lapislazzulo, diamante o agata: a ognuna un temperamento

Se avete scelto il diamante probabilmente siete persone molto stabili, che sono sicure di sé da tutti i punti di vista e amano trovarsi al centro dell’attenzione, infischiandosene di eventuali critiche. Nel caso in cui la vostra pietra preferita sia l’Agata, invece, tra le vostre caratteristiche c’è la dinamicità, poiché questa pietra, generalmente, attira l’attenzione di tutte quelle persone sempre alle prese con decisioni da prendere e strade nuove da imboccare.

Se, infine, avete preferito su tutte il lapislazzulo, allora il vostro essere frizzanti attira gli altri che non vedono l’ora di essere in vostra compagnia, una compagnia che anche voi ricercate costantemente per delle serate all’insegna del divertimento.