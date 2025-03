Denti rovinati da cibi insospettabili: non mangiarli mai più, ti sgretolano la bocca

Se vuoi preservare la salute dei tuoi denti, evita questi cibi, sono parecchio dannosi: ecco cosa non devi assolutamente mangiare.

Fin da piccoli, ci viene insegnato che i denti vanno curati alla perfezione. Occorre lavarli almeno due volte al giorno, trattarli con i prodotti giusti, affidarsi a un dentista serio e professionista.

Oltre che per un fattore estetico, infatti, i denti hanno bisogno di attenzione per una questione di salute. Chiaramente, non bisogna dimenticare che il sorriso è una sorta di biglietto da visita, quindi dovrebbe essere il più curato possibile.

La prima accortezza, ovviamente, parte da ciò che mangi. Attento a questi cibi, ti consigliamo di evitarli, se non vuoi distruggere i tuoi denti. Ecco di cosa si tratta.

Denti danneggiati: occhio alla tavola

Anche se la maggior parte delle persone crede che una bocca danneggiata sia la conseguenza di uno scarso e trascurati igiene, in realtà la mancata cura parte proprio dalla tavola. Tutti, almeno una volta, da bambini, ci siamo sentiti dire di andarci piano con i dolci e alimenti zuccherati, perché provocano la formazione di carie. Tuttavia, non sono gli unici alimenti che dovresti evitare di mangiare.

Ci sono, infatti, altri cibi insospettabili, che ti sgretolano la bocca e che possono danneggiare la salute, e l’aspetto, dei tuoi denti. Primo tra tutti, il caffè. È risaputo che questo rovini lo smalto dei denti, così come è macchia un indumento bianco. Abusare di caffè non fa altro che intaccare il colore dei denti, facendoli diventare di quel giallastro fastidiosissimo e antiestetico. Per preservare i denti, però, ci sono tanti altri alimenti che andrebbero evitati. Il caffè è solo la punta dell’iceberg, quella che tutti vedono e che tutti conoscono. In profondità, però, ci sono altre insidie che sarebbe giusto conoscere.

I cibi da consumare con moderazione

Non parliamo di alimenti da eliminare completamente dalla tua alimentazione, ma solamente di cibi che andrebbero consumati con moderazione, prestando accortezza sia alle quantità che alla frequenza con la quale si mangiano. Come già accennato in precedenza, nella lista figurano caramelle gommose, che favoriscono la crescita di batteri, ma anche caramelle dure, che possono rompere i denti. Infatti, non si tratta solo di una questione di zucchero, ma anche di consistenza. La stessa consistenza che compromette il consumo dei popcorn. I chicchi non scoppiati potrebbero essere davvero pericoli e le bucce possono incastrarsi tra le gengive.

Anche la frutta secca, così come le caramelle, è piena di zucchero e tende ad attaccarsi ai denti. Ma non solo i dolciumi, perché anche gli snack salati possono essere nemici dei denti. Gli agrumi, invece, corrodono lo smalto per via del loro acido. Ma, tra tutti i cibi, ce n’è uno che potrebbe danneggiare irreparabilmente i denti, ovvero il ghiaccio. Masticarlo può essere davvero pericoloso, quindi cerca di evitarlo. Dall’altra parte, però, esistono anche alimenti che aiutano a migliorare l’aspetto dei denti, come la mela, le fragole e l’anguria, che stimolano la saliva e rimuovono le macchie, e sedano, finocchio e verdure a foglia verde, che puliscono i denti, fornendo minerali importanti.