Deodorante fai da te: con il trucco della dermatologa ora mi costa nemmeno due spicci | Non compro più cosmetici

Smettila di spendere del denaro in qualcosa che puoi ricreare tu, a casa: ecco i passaggi per preparare il deodorante fai da te.

Chissà quante volte ti sarà capitato di leggere ricette per preparare detersivi fai da te, andando a risparmiare sull’acquisto di prodotti commerciali e andando a utilizzare qualcosa di meno chimico e dannoso per la salute.

Ebbene, ti sei mai chiesto se lo stesso può valere per i prodotti per la cura personale? La risposta è molto semplice ed è sì.

In particolare, oggi ti suggeriremo come creare il tuo deodorante fatto in casa, cremoso e profumato, perfetto per ogni tipo di pelle e, soprattutto, super economico. Scopriamo insieme i passaggi da seguire.

I benefici dei prodotti fai da te

Spesso e volentieri, siamo portati a credere che autoprodurre qualcosa porti via parecchio tempo e, quindi, ci arrendiamo già in partenza. La verità, però, è che creare prodotti direttamente a casa, con ingredienti naturali e poco costosi, non fa altro che permetterti di risparmiare. Qualche minuto speso per realizzare una ricetta, dunque, è qualche minuto di qualità. Focalizzati su cose semplici, facilmente ripetibili e realizzabili anche con poco materiale a disposizione.

Creando prodotti per la cura della persona farai del bene sia al tuo portafoglio che all’ambiente. Con ricette, facili, ecologiche ed economiche, potrai specializzarti nell’autoproduzione. Quella del deodorante fai da te è una di quelle ricette da non perdere assolutamente. Ecco tutto ciò che ti occorre.

La ricetta del deodorante fatto in casa

Per creare il tuo deodorante avrai bisogno di ingredienti semplici e tutt’altro che costosi. Innanzitutto, ti serviranno cera d’api, bicarbonato di sodio, burro di karité, olio vegetale, amido di mais, olio essenziale di tea tree e una confezione riciclata di deodorante stick, da riempire con il nuovo composto. All’interno di una ciotolina, fai sciogliere a bagnomaria tutti gli ingredienti, tranne il tea tree oli, da aggiungere in seguito, una volta che tutto sarà amalgamato e lontano dal fuoco.

Quando il prodotto si sarà solidificato, ma sarà ancora abbastanza malleabile, trasferiscilo all’interno della confezione per deodorante stick, che avevi preso in precedenza e utilizzalo come un deodorante di quelli che acquisti al supermercato, girando la classica rotella. In alternativa, se non possiedi una di queste confezioni, puoi sempre mettere il composto all’interno di un barattolino di vetro e portarlo con te, ovunque tu voglia. Dopo che avrai provato il deodorante fai da te, con questa ricetta e questi fantastici ingredienti, sarà difficile tornare indietro.