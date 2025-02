Marco Ambrosino, quanto costa mangiare nel ristorante dello chef napoletano: lo scontrino finale vi stupirà

Uno degli chef più apprezzati dell’anno è proprio lui, Marco Ambrosino: ecco quanto costa un pasto nel suo ristorante.

Presso la Galleria Principe di Napoli sorge il Sustanza, ristorante di Marco Ambrosino, un giovane e talentuoso chef approdato a Napoli nel 2022 dopo anni a Milano con il bistrot 28 Posti.

Campano, Ambrosino ha svolto uno stage al prestigiosissimo Noma di Copenaghen.

Era l’estate nel 2012, e come rivelato da lui stesso, lo chef avrebbe appreso “tecniche importanti” e avrebbe indagato “il rapporto con la materia prima e la ristorazione”.

Una stella che brilla nel panorama della ristorazione: oggi molti sognano di mangiare presso Sustanza Napoli, ma temono i prezzi proibitivi. Ecco quanto costa.

Sustanza Napoli, il sogno di tanti appassionati di alta cucina – e non solo

Il menù del ristorante, presente anche online, si apre, oltre che con il nome della struttura, con una descrizione della cucina che Marco Ambrosino ha scelto di presentare al suo interno. “Un surreale giro del mediterraneo”, leggiamo all’inizio, e la descrizione, che è quasi una poesia, un manifesto della poetica culinaria di Ambrosino, probabilmente, si conclude con un altra frase nominale: “Manifesto della creolità mediterranea”.

Come spesso accade nei ristoranti di alta cucina, almeno online, non vi sono i prezzi in riferimento alla parte del menù alla carta, che è chiamato “piccola carta”. Lo chef ha scelto di presentare dei percorsi degustativi il cui prezzo varia in base alle portate e agli ingredienti e piatti in essi contenuti. I percorsi permettono di conoscere il Sustanza e la cucina dello chef Ambrosino nel modo pensato dallo chef stesso: una opportunità da non perdere.

Ben tre i percorsi degustativi pensati e offerti dallo Chef Ambrosino, ecco il loro costo

I percorsi di degustazione del Sustanza sono tre: il primo è chiamato Piccolo cabotaggio, include cinque portate e ha un costo di 80 euro; successivamente troviamo il Medio raggio, con ben 8 portate a 110 euro; infine potreste approfittare del Lungo raggio, che prevede 10 portate e ha un costo di 140 euro. Successivamente, nel menù sono presenti i “percorsi al calice”.

Certo, non si tratta di un costo che la maggior parte dei cittadini può permettersi una volta a settimana, ma senza dubbio è un prezzo più che onesto per immergersi nella cucina di Marco Ambrosini attraverso il percorso che ritenete migliore per voi. Ideale per una occasione speciale, Sustanza ha prezzi che rispecchiano la qualità delle materie prime e il lavoro e lo studio intensi dello chef.