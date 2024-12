Diabete, se eviti questo alimento sbagli di grosso: mangiato così ha degli effetti incredibili sul tuo organismo

Non rinunciare al sapore inconfondibile di questo alimento: le sue proprietà riducono il rischio di diabete

Il diabete è una malattia insidiosa che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce circa 340 milioni di persone in tutto il mondo.

Nel 90% dei casi le persone sviluppano il diabete di tipo 2 che è caratterizzato da un’insufficiente produzione dell’insulina e di conseguenza, di una maggiore concentrazione di glucosio nel sangue.

Uno degli atteggiamenti più sbagliati che si possono avere quando si è affetti da diabete è quello di ignorare e sottovalutare la patologia.

È fondamentale sottoporsi a controlli periodici e a terapie personalizzate per affrontare la malattia e riuscire a vivere una vita ugualmente serena.

Il diabete e l’alimentazione sana

Il diabete è una patologia che va affrontata in modo serio e consapevole. Un trattamento errato della malattia può portare a conseguenze anche molto gravi. La terapia farmacologica, però, potrebbe non essere sufficiente ed è necessario prestare una particolare attenzione all’alimentazione e allo stile di vita.

La maggior parte delle persone che sviluppano il diabete, soprattutto quello di tipo 2, sono in sovrappeso. È fondamentale perdere un pò di peso in eccesso, ma non ci sono degli alimenti che devono essere assolutamente vietati. Al contrario, bisogna imparare a mangiare con intelligenza e a sapersi porre dei limiti.

Non evitare questo alimento per il diabete

Il diabete è una patologia molto diffusa che, anche se non si manifestano dei sintomi fisici evidenti, necessita di particolare attenzione e cura. Oltre alla terapia obbligatoria, l’alimentazione ed uno stile di vita sano possono fare la differenza. Non esistono dei cibi che sono assolutamente vietati ed in particolare, uno studio statunitense condotto su un campione di circa 200 mila persone ha dimostrato che l’assunzione equilibrata di cioccolato può ridurre il rischio di diabete di tipo 2 di circa il 21%.

L’indagine pubblicata sul British Medical Journal e riportata dal sito web “fanpage.it“, ha dimostrato che mangiare cinque porzioni da 30 grammi di cioccolato fondente durante la settimana ha degli effetti benefici sulla salute delle persone. Fa bene al cuore e migliora le funzioni celebrali, ma riduce anche il rischio di diabete di tipo 2. Al contrario, il cioccolato al latte contiene più zuccheri ed aumenta la possibilità di ingrassare nel lungo termine. Lo studio ha evidenziato che: “un maggiore consumo di cioccolato fondente, ma non di cioccolato al latte, è stato associato a un rischio inferiore di diabete di tipo 2. Un maggiore consumo di cioccolato al latte, ma non fondente, è stato associato a un aumento di peso a lungo termine“.