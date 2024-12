Vacanze in famiglia: se sei diretto in questa regione ti spetta uno sconto | Tagli del 50% il tuo biglietto

Non rinunciare a momenti indimenticabili con la tua famiglia: approfitta degli sconti e prenota a metà prezzo

Il Natale si avvicina e non c’è magia più grande di trascorrere le festività con la propria famiglia e condividere il calore e la magia di questo periodo.

Provare queste emozioni con i propri cari non è scontato. Moltissime persone che vivono in altre regioni d’Italia hanno difficoltà a tornare in città per trascorrere le festività natalizie.

Sono costretti a vivere lontani dagli affetti ed il motivo è semplice: i costi dei viaggi tendono a raddoppiare durante questi giorni festivi.

Tuttavia, una regione italiana ha promosso una nuova misura in soccorso dei propri cittadini che potranno tornare a casa a prezzi moderati.

Vacanze in famiglia: l’iniziativa che lascia senza parole

Per i cittadini di una regione italiana ci sono ottime notizie: la Regione ha deciso di aiutare coloro che vivono lontani dalla propria terra e che desiderano trascorrere le festività natalizie con la propria famiglia. Come sappiamo, i costi dei voli possono essere eccessivamente elevati impedendo a moltissime persone di tornare a casa.

Per Natale 2024 sono previsti degli importanti cambiamenti riportati nel decreto “Stop caro voli Natale 2024”, ideato per contrastare gli aumenti ingiusti dei costi aerei durante le festività. Un’iniziativa che ha conquistato l’Italia intera e che ha subito riscontrato moltissimi consensi.

In questa regione hai diritto ad uno sconto

L’iniziativa “Stop caro voli Natale 2024” è una misura che agevola tutti i cittadini siciliani ed i nativi che risiedono in altre regioni. L’obiettivo è quello di raddoppiare gli sconti per i voli aerei e si passerà dal 25% al 50%. Una differenza che cambierà la situazione di moltissime persone che desiderano tornare a casa per le festività natalizie. I costi per andare al Nord sono più contenuti, ma per rientrare nel Meridione non è così semplice. Gli aumenti ingiusti delle compagnie aeree sono stati contrastati dall’iniziativa promossa dalla Sicilia ed i dettagli sono stati illustrati dal Presidente Renato Schifani in una conferenza stampa che si è tenuta a Palermo.

“I dati dimostrano il successo di questa iniziativa. Una misura unica in Italia, che abbiamo fortemente voluto. (…) Il costo dei voli rende proibitivo spostarsi o rientrare in Sicilia. Non possiamo continuare a scontare la nostra condizione di insularità, piegandoci al cartello esercitato da alcune compagnie aeree”, sono state le parole del Presidente riportate da “quifinanza.it“. Per usufruire dello sconto basterà acquistare i biglietti presso i vettori che hanno aderito alla convenzione con la Regione. Per ottenere i rimborsi, invece, la procedura è semplicissima: è necessario caricare la carta d’imbarco sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture.