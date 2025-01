Epifania e oroscopo, chi sono stati i segni più buoni e chi riceverà il carbone: scopri la tua sorpresa nella calza

L’Epifania è in arrivo e le festività natalizie stanno per terminare: scopri se il tuo segno è tra i più buoni

“L’Epifania tutte le feste le porta via” dice un famosissimo proverbio, segnando la fine delle festività natalizie e l’inizio di un nuovo anno avventuroso.

Non è solo il momento in cui si mettono via gli addobbi del Natale, ma rappresenta un ultimo momento di magia sia per gli adulti che per i bambini.

Secondo la tradizione, la befana vien di notte e porta i dolcetti a tutti coloro che si sono comportati bene durante l’anno. In caso contrario, solo carbone amaro.

Anche in questa occasione, gli astri danno alcuni consigli sui segni zodiacali che sono stati buoni e chi, al contrario, potrebbe ricevere il carbone.

L’oroscopo per l’Epifania

Migliaia di persone si preparano a vivere l’ultimo giorno delle festività e attendono con ansia i dolcetti presenti nella calza della Befana. La magia continua ad essere nell’aria e l’oroscopo per l’Epifania rivela in anticipo i segni zodiacali che dovranno aspettarsi il carbone.

La domanda che ci poniamo è: quali sono stati i segni più buoni nel 2024? E chi, invece, dovrà aspettarsi una brutta sorpresa per l’Epifania? In particolare, ci sono quattro segni dello zodiaco che si sono contraddistinti per la bontà e l’altruismo ed altri che, tra alti e bassi, hanno dovuto affrontare qualche difficoltà.

I segni più buoni dello Zodiaco

L’Epifania è vicina e alcuni segni dello Zodiaco si sono contraddistinti per la bontà d’animo e l’empatia nei confronti del prossimo. Dei 12 segni zodiacali, quattro sono stati particolarmente buoni e potranno aspettarsi dolci sorprese. Il primo è il segno dei Pesci che, soprattutto nella seconda parte del 2024, ha dovuto affrontare grandi sfide personali senza mai rinunciare alla voglia di aiutare gli altri. L’anno appena trascorso è stato piuttosto turbolento e malinconico, ma la sua bontà d’animo non gli ha permesso di perdere il controllo.

Anche per la Vergine sono previsti tanti dolcetti dalla Befana e la sua generosità non passa mai inosservata. La resilienza e la pazienza sono sicuramente i tuoi punti di forza ed ogni sforzo verrà premiato il 6 gennaio.

Per il segno dell’Ariete ci saranno importanti novità. Trascorrerete questa festività in compagnia degli affetti più cari e dopo una fine dell’anno piuttosto difficile, avrete la vostra ricompensa. Hai vissuto un anno di alti e bassi, colmo di difficoltà che hai saputo superare. Ora è arrivato il momento della rivincita personale e per l’Epifania ci saranno tanti dolcetti per premiare la buona volontà.

Infine, anche il Toro avrà ciò che si merita. Sei un punto di riferimento per amici e familiari e nella tua calza non troverai solo dolci, ma nuove avventure entusiasmanti da vivere per l’anno appena iniziato. Per Bilancia, Gemelli, Leone, Acquario, Sagittario, Capricorno e Scorpione è previsto un pizzico di carbone, ma nonostante tutto meritate anche voi un pò di dolcezza.